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世足賽／「上帝之手」 40年後英格蘭阿根廷4強上演世仇對決

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導
1986年世足賽阿根廷馬拉度納「上帝之手」，種下與英格蘭的恩怨。 美國聯合通訊社
1986年世足賽阿根廷馬拉度納「上帝之手」，種下與英格蘭的恩怨。 美國聯合通訊社

2026世足賽

英格蘭15日將在世界盃4強賽強碰阿根廷。40年前，阿根廷在8強憑藉足壇傳奇馬拉度納用手攻入的進球「上帝之手」淘汰英格蘭隊，這次再度對決可說承載了兩隊數十年的恩怨。

法新社報導，身為阿根廷隊靈魂人物的梅西（Lionel Messi）率隊前進亞特蘭大（Atlanta），15日必須戰勝英格蘭隊，才能保住希望，成為自1962年巴西之後第1支二連霸的球隊。

英格蘭隊及其核心搭檔貝林翰（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）則須戰勝阿根廷，才有望結束長達60年的冠軍荒。

這場比賽獲勝隊伍將對上法國與西班牙4強賽的勝方。法、西兩隊14日會先在德州交鋒，爭奪19日決賽的入場券。

本屆阿根廷對決英格蘭的比賽，距離1986年兩隊在世界盃8強交手已過了40年。

當年阿根廷隊在墨西哥阿茲特克體育場（EstadioAzteca）靠著馬拉度納（Diego Maradona）梅開二度，以2比1獲勝，第1球就是臭名昭彰的「上帝之手」（Hand of God），第2球則是他精彩的單刀破門，被譽為世足史上最佳進球之一。

「上帝之手」之稱源於馬拉度納賽後耐人尋味地表示，「進球有些是靠馬拉度納的頭，有些是上帝的手」。那次進球經賽後慢動作顯示應該是用他的手撥進而非頭錘頂進，但由於角度關係裁判未發現而誤判球進算。

15日的比賽也將在南大西洋福克蘭群島（FalklandIslands）主權爭議未解的背景下登場。阿根廷稱福克蘭群島為馬維納斯群島（Islas Malvinas）。

1982年，兩國爆發福克蘭戰爭，在阿根廷軍隊入侵福克蘭群島後，英國派兵奪回該群島。

昨天阿根廷隊在堪薩斯市（Kansas City）以3比1擊退頑強的瑞士隊後，總教練斯卡洛尼（LionelScaloni）試圖淡化下一戰對決英格蘭的政治敏感性。

他說：「這就是一場足球比賽，我們將對上非常強悍的對手。他們有優秀的教練，這就是一場足球比賽，如此而已。」

英格蘭 阿根廷 馬拉度納 世足戰報 2026美加墨世足

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