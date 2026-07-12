世足賽／哈蘭德為一件事淚灑球場 女友暖心發文：這段回憶會永遠珍藏

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威與英格蘭鏖戰至延長賽，最終以1：2落敗，無緣挺進4強。這場失利也讓挪威隊史首次世界盃8強之旅劃下句點。陣中頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）此役受到英格蘭防線嚴密看管，未能取得進球，並在延長賽第105分鐘被換下場，情緒潰堤落淚。

挪威本屆世界盃原本就已寫下驚奇篇章。他們睽違28年重返會內賽，不只從小組賽突圍，更在16強以2：1淘汰5屆冠軍巴西，締造隊史首次晉級世界盃8強的紀錄。哈蘭德前4場比賽攻進7球，其中3場上演梅開二度，是挪威一路挺進淘汰賽後段的最大火力來源。

不過面對英格蘭，哈蘭德成為對手重點盯防對象，活動空間明顯受限。挪威雖曾一度取得領先，但英格蘭靠著貝林漢（Jude Bellingham）攻進2球完成逆轉，讓挪威的童話旅程停在8強。

賽後，挪威全隊仍走向看台向球迷致意，並與支持者一同進行招牌的「維京划船」互動。哈蘭德則難掩失落，在場上流下眼淚。他表示，穿上挪威國家隊球衣代表的不只是個人，而是所有懷抱足球夢的孩子、守在電視機前的家庭，以及一路相信這支球隊的球迷；這樣的責任感，難以用言語形容。

哈蘭德坦言，自己的淚水並非只是因為錯過4強門票，而是覺得自己沒能帶領國家再往前一步，心中有深深的遺憾。不過挪威隊長厄德高（Martin Ødegaard）賽後力挺隊友，強調哈蘭德應該為自己的表現感到驕傲，因為他和全隊已經把挪威足球推向新的高度。

哈蘭德的女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）也在賽後透過社群媒體發文，分享兩人在球場邊相擁的黑白照片，並寫下：「這一次的童話之旅結束了，但我們會永遠珍藏這段回憶。我永遠都為你感到驕傲。」短短幾句話，替哈蘭德與挪威這趟世界盃旅程留下溫柔註解。

女友發文鼓勵哈蘭德。圖／ 截自伊莎貝爾IG

儘管哈蘭德父親賽後對裁判判決提出不滿，甚至批評裁判影響挪威晉級機會，但哈蘭德本人仍把焦點放在球隊的成長。他說，這屆世界盃改變了他的生活，也讓全世界真正看見挪威足球。

挪威最終未能再進一步，但從重返世界盃、突破小組賽，到擊敗巴西闖進8強，這支北歐球隊已完成隊史最佳成績。對哈蘭德而言，這場敗仗或許充滿眼淚與遺憾，但對挪威足球來說，這趟旅程已經不只是失利，而是一個新時代的開始。