世足賽／FIFA主席拋64隊構想 稱48隊賽制成功「每個國家都該有夢想」

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）近期因為美國男足巴洛根（Folarin Balogun）爭議承受不少批評，外界甚至持續對這名義大利籍足球高層提出貪腐質疑。不過，這並未阻止他將目光放向未來世界盃，甚至公開表示，在2026美加墨世界盃結束後，男子世界盃擴增至64隊的可能性「絕對」值得討論。

本屆北美世界盃是史上首次採用48隊制，從過去傳統32隊擴編而來。雖然賽前曾有人擔心參賽隊數增加會影響比賽品質，但英凡提諾認為，本屆賽事已證明擴軍成功，不只各洲球隊都有進球與積分，也出現不少非傳統強隊爆冷晉級，整體競爭水準並未明顯下滑。

英凡提諾接受瑞士媒體訪問時表示：「48隊制是巨大的成功。每支球隊都踢出高水準，來自每個大洲的球隊都有進球，也至少拿到1分。非洲10支參賽隊伍中有9隊打進淘汰賽。」

他進一步指出，上屆世界盃非洲只有5隊參賽，如今更多隊伍獲得機會，也凸顯擴編的重要性，「這顯示讓所有球隊參與、給他們這個機會有多重要。這絕對是本屆世界盃結束後會被檢視的議題。舉辦世界盃時，很重要的是要為全世界而辦，而不只是為歐洲與南美洲，應該真正屬於整個世界。每個國家都應該被允許夢想參加世界盃。」

目前48隊制共有104場比賽，賽程橫跨5週，但現行賽制也讓8支小組第3名球隊能晉級新增的32強淘汰賽。英凡提諾認為，若未來擴編至64隊，將可取消小組第3名晉級的安排，讓各組只有前2名進入淘汰賽，賽制結構反而更加直接，也能讓每隊比賽場次維持不變。

不過，64隊世界盃規模將進一步擴大，總場次會從目前48隊制的104場增加到128場。這也讓不少球迷與外界人士質疑，若再度擴軍，恐怕已經超出合理範圍。現代球員賽程本就高度密集，國家隊與俱樂部賽事壓力沉重，若世界盃繼續增加比賽量，勢必讓球員負擔更加嚴重。

批評聲浪認為，48隊制或許已經透過更多黑馬故事與洲際參與度證明價值，但若短時間內再推動64隊制，恐怕會被視為FIFA進一步追求商業利益，而不一定真正有利於足球發展。

儘管如此，英凡提諾仍對自身地位保持信心。外界雖然認為與川普（Donald Trump）和巴洛根相關的爭議，已對他的聲譽造成難以挽回的傷害，不論在FIFA內外都引發質疑，但目前看來，他仍被預期有機會繼續擔任FIFA主席下一任期。

2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同主辦，並且在阿根廷、烏拉圭與巴拉圭安排開幕紀念賽。南美洲足球官員已經對64隊擴編構想表達支持，顯示相關討論未來可能持續升溫。

從32隊到48隊，再到如今64隊構想浮上檯面，世界盃規模擴張已成FIFA近年最重要的改革方向之一。

英凡提諾強調，足球應讓全世界參與、讓每個國家都能做夢；但對球迷與球員而言，如何在全球化、商業收益與競技品質之間取得平衡，將是FIFA接下來必須面對的最大考驗。