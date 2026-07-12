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世足賽／貝克漢用手機秀真是「愛妻魔人」卻心酸大兒子仍鬧僵
今天世足賽8強賽，英格蘭對決挪威大戰，前英格蘭球星貝克漢(David Beckham)也帶著妻子、兒子們到場加油， 當然是鏡頭捕捉的焦點，然而美聯社一張照片，他藉由手機屏幕畫面，向全世界球迷訴說一件事，他真的是「愛妻魔人」，不過，心酸的是大兒子布魯克林(Brooklyn Beckham)因鬧僵仍未現身，且連兩年未出席小女兒（Harper Seven Beckham）的生日祝福。
據英國《太陽報》報導，貝克漢與妻子維多莉亞(Victoria Beckham)、二兒子羅密歐（Romeo Beckham）、三兒子克魯茲（Cruz Beckham）及小女兒哈珀，一起見證了英格蘭擊敗挪威晉級，唯獨大兒子缺席。
貝克漢生涯一共參加過三屆世足賽，包括1998年16強敗給阿根廷還因紅牌事件遭到批評；2002年8強敗給巴西；2006年8強賽敗給葡萄牙後，結束世界盃生涯。這一次能見證英格蘭踢進四強，令他興奮不已。
貝克漢特別在媒體拍攝時，秀出他的手機屏保，是妻子維多莉亞年輕時辣妹時的照片，被《太陽報》指為「超浪漫」舉動。
不過，家務之事仍令他煩心，據報導，這場賽事前一天是小女兒15歲生日，但大兒子布魯克林因為與家人鬧僵，連續第二年缺席妹妹這個重要日子，究竟27歲大兒子與貝克漢夫妻之間發生什麼事？目前外界仍不清楚。
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