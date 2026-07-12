世足賽／FIFA種子分流制奏效 世界前4首度齊聚準決賽

國際足球總會（FIFA）世界排名前4的國家隊，史上首次聯袂挺進世界盃4強賽。這項紀錄的誕生，很大程度上要歸功於FIFA針對2026年世界盃所做出的賽制調整。

英國廣播公司（BBC）報導，FIFA在本屆賽事中將西班牙（世界排名第1）、阿根廷（第2）、法國（第3）與英格蘭（第4）分列於不同賽程區塊，以確保他們在準決賽之前不會提前交手。

不過，上述機制的先決條件是這4支勁旅仍須先以分組第1晉級，而西班牙、阿根廷、法國與英格蘭最終都順利以分組龍頭晉級淘汰賽。

由於籤表分流，西班牙與阿根廷直到決賽前都不會碰頭。英格蘭與法國也分處賽程不同區塊，因此只有在兩隊雙雙晉級的情況下，才可能在準決賽中分別迎戰與西班牙或阿根廷。

FIFA表示，這項安排旨在建立「通往4強賽的2條不同晉級路徑」，以確保賽事的「競爭平衡」。

本屆世界盃4強賽的對戰組合為法國對西班牙，以及英格蘭對阿根廷。

據報導，溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）和歐洲冠軍聯賽（European Champions League）也有類似賽制，種子選手或種子球隊會被安排在不同賽程區塊，避免提早交鋒。

回顧歷史，FIFA自1994年首度引入世界排名，但當年並未用於世界盃的分組抽籤。

在此之後，世界排名前4的強隊經常「翻車」，例如2022年的比利時、2018年的德國、2014 年的西班牙、2010年的義大利以及2002年的法國，都在頂著全球前4光環的情況下止步小組賽。而自1998年的世界盃以來，也從未發生世界排名前4攜手晉級準決賽的紀錄。

BBC的分析指出，FIFA官員調整本屆世界盃的抽籤程序時，決策過程完全公開透明。FIFA當時明確表示，他們希望確保世界排名前4的國家不會在淘汰賽早期自相殘殺，以將最具票房號召力的「超級大戰」保留到賽事的最後高潮。

在過去32隊的賽制下，各組第1名不會在16強賽碰頭，因此問題並不明顯。上一次有世界前4強在準決賽前提前碰頭，要追溯到2010年的南非世界盃，當時名列前4的荷蘭在8強賽中以2比1淘汰巴西。

然而，本屆世界盃首度擴增至48隊，由於增加了一輪淘汰賽，分組第1球隊提前對決不僅變得可能，甚至幾乎無法避免。在本屆賽事的16強賽中就出現了3場這樣的強強對決：美國對陣比利時、英格蘭對決墨西哥，以及瑞士激戰哥倫比亞。

正因如此，FIFA認為有必要調整抽籤機制，以避免世界排名前4的球隊提早上演「星光熠熠的生死鬥」，導致其中一支勁旅提早折損。

值得一提的是，去年的「俱樂部世界盃」（FIFAClub World Cup）也採用這套機制，不過當時前4支種子球隊中只有西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）成功挺進準決賽。而這一次世界盃的結果正如FIFA規劃時所預期。