世足賽／「小蜘蛛」神級世界波致勝 梅西盛讚：這一球會留在阿根廷人心中

阿根廷前鋒「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）在第112分鐘轟進關鍵遠射，打破雙方平手僵局，阿根廷歷經延長賽苦戰以3：1擊敗瑞士，成功挺進4強。這一球也是阿爾瓦雷斯本屆世界盃首顆進球，賽後他坦言，對自己而言就像是一場巨大的情緒釋放。

阿爾瓦雷斯此役在比賽後段挺身而出，當時阿根廷雖有人數優勢，但遲遲未能徹底拉開差距。第112分鐘，他在禁區外起腳遠射，皮球直竄球門角落，幫助「藍白軍團」取得關鍵領先，也成為阿根廷淘汰瑞士的重要轉折點。

阿爾瓦雷斯賽後表示：「那是一次巨大的情緒釋放。我非常開心，我們一直拚到最後，即使我們有人數優勢，也知道進球終究會到來。我們真的非常高興。」

他也強調，對前鋒來說，進球固然重要，但團隊勝利才是核心，「最重要的是我們贏了。身為前鋒，當然總是希望能用進球幫助球隊，但我們也必須防守、跑動，所有人一起完成任務。只要球隊贏球，我們所有人都會開心。在這屆世界盃，我感覺自己是漸入佳境，希望在最後這段賽程，我能變得更好。」

這場勝利也是阿根廷本屆世界盃淘汰賽第2次在延長賽勝出，先前他們曾在淘汰賽擊敗維德角，如今又經過加時苦戰淘汰瑞士。阿根廷也因此成為世界盃史上踢最多延長賽的球隊，累計達13場，超越德國的12場。

「我們看到世界盃每一場比賽都是如此艱難，這發生在我們身上，也發生在對手身上。延長賽真的很多，情況就是這樣，但我們知道自己會戰鬥到最後。我們付出一切，並且在最後完成進球，所以只要能贏球，一切都是正面的。」阿爾瓦雷斯說。

除了阿爾瓦雷斯的致勝球，麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與馬丁內斯（Lautaro Martínez）也分別破門，幫助阿根廷鎖定勝局。瑞士雖然最終遭到淘汰，但成功中斷梅西（Lionel Messi）本屆賽事連場進球紀錄，只讓這名阿根廷隊長送出1次助攻。

談到阿爾瓦雷斯的關鍵進球時，梅西忍不住讚賞：「那不只是一顆進球，而是一個將永遠留在阿根廷人心中的時刻。當他起腳時，整個替補席都爆發了，我們都知道這一球對球隊，以及所有在家鄉觀看比賽的阿根廷人有多重要。」

梅西也稱讚阿爾瓦雷斯在最高壓力下展現冠軍球員的心理素質，「延長賽、壓力來到最高點，數百萬人屏息以待，但他仍然保持冷靜。這些時刻會定義一名偉大的球員，這就是冠軍的心態。」

梅西進一步指出，外界或許只會記得最後進球的人，卻未必看得到背後的付出，「我每天都看著他訓練，知道他有多努力、多謙虛，也知道他為這支球隊付出了多少。這樣的夜晚，就是對所有努力最好的回報。」

阿根廷下一戰將在亞特蘭大迎戰英格蘭，爭奪決賽門票。阿爾瓦雷斯表示：「我們非常驕傲能成為世界前4強之一。英格蘭有非常出色的球員，我們知道他們是一支很棒的球隊，這屆世界盃也踢得很好。不過我們現在需要恢復體能，並準備好自己的比賽。」