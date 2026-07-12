世足賽／2打1不傳哈蘭德！台灣球迷改維基諷挪威球員「擅長自幹」

被譽為世界盃最大黑馬的挪威今天在8強賽對上英格蘭遭到逆轉，以1：2無緣晉級。賽後索爾洛特（Alexander Sørloth）遭到球迷圍剿，原因是上半場面對「2打1」的絕佳進攻機會，他卻無視門前大空檔的「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），最終自行射門遭阻擋，錯失關鍵一分，而台灣網友更是將這位「戰犯」的維基百科介紹更改為「擅長自幹的自信射手」。

這一球發生在上半場44分鐘左右，此時索爾洛特盤帶至球門前和哈蘭德取得「2打1」的絕佳進攻機會，且「石頭哥」史東斯（John Stones）選擇防守索爾洛特，意味著哈蘭德面前「門戶大開」，對於本屆累積7記進球的「魔人」而言是相當輕鬆的得分機會。

不料索爾洛特選擇無視，等到另一名英格蘭球員回防，才在被包夾的狀況下「自殺式射門」被阻攔，讓哈蘭德激動的在第一時間攤手比出「門前空檔」的手勢，最終挪威以1：2結束世界盃之旅。賽後索爾洛特受訪時向隊友和球迷道歉，並表示「當下並沒有看到哈蘭德，直到我看到他的時候一切就太遲了。」

不過對於索爾洛特得道歉球迷並不買單，在其個人社群怒嗆「你忌妒哈蘭德喔」、「你好，英格蘭球員」等。而台灣球迷更是改寫維基百科對於索爾洛特的介紹，表示這位球員「傳球技術不佳但自幹技術頂尖」、「2026精彩的世界盃表現，帶領挪威終止於8強」等，不過目前以更改回原本的介紹。