世足賽／西班牙前總理一句「法國隊沒有法國人」惹議 4強大戰前引爆種族歧視風波

2026美加墨世界盃進入最終4強階段，西班牙即將與法國爭奪決賽門票，不過賽前卻因西班牙前總理拉荷義（Mariano Rajoy）一篇評論文章掀起爭議。

拉荷義近日在西班牙媒體《El Debate》發表對西班牙國家隊與法國隊的看法，雖然肯定法國隊實力強大，卻以「他們也有一支非常高水準的陣容。話雖如此，沒有法國人」來形容法國隊，引發外界批評這番言論帶有種族歧視意味。

自本屆世界盃開踢後，拉荷義重新以足球評論者身分活躍，定期在《El Debate》發表對西班牙國家隊的評論。據報導，他通常以語音方式提供意見，再由媒體整理成文。

這篇於週五晚間刊出的文章中，拉荷義談到西班牙4強對手法國，先稱讚德尚（Didier Deschamps）率領的法國隊具備極高水準，也提到法國是2屆世界盃冠軍，上屆打進決賽，本屆賽事至今表現完美，並且位居FIFA排名第1。

西班牙前總理拉荷義一番評論掀起爭議。 路透社

然而，拉荷義隨後補上的「沒有法國人」說法，立刻成為爭議焦點。外界解讀，他是在質疑法國陣中許多具移民或非白人背景球員的國籍認同。

例如法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的母親來自阿爾及利亞，但姆巴佩本人出生於法國，卻仍可能被此類說法排除在「法國人」之外。事實上，目前法國26人名單中，只有奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）與桑巴（Brice Samba）3人不是出生於法國，其餘大多數球員皆在法國出生，其中不少人是法國前殖民地移民後代。

拉荷義在文章中仍補充表示，法國隊「踢得非常好，會是一個非常強大的對手」。但這句話並未平息批評，反而讓他的前一句說法更加刺眼。許多輿論認為，這種以血統或族裔背景否定球員國籍的言論，是對法國多元隊伍組成的歧視性攻擊，也再度觸發歐洲足球長期存在的國族認同爭辯。

法國國家隊的多元組成本來就是法國足球數十年來的重要特色。早在1998年法國首次奪下世界盃冠軍時，以「Black-Blanc-Beur」形容的黑人、白人與阿拉伯裔共存世代，就曾被視為法國社會融合的象徵。當時陣中包括席丹（Zinedine Zidane）、圖拉姆（Lilian Thuram）、德塞利（Marcel Desailly）與維埃拉（Patrick Vieira）等球星，都有不同移民背景，卻共同代表法國登上世界之巔。

身為移民之後的足球英雄席丹，是屬於法國多元族群背景的代表性人物。 路透社

但這樣的多元形象也長期遭到極右派質疑。1998年時，法國極右派國民陣線領袖尚馬里・勒龐（Jean-Marie Le Pen）就曾批評法國隊無法代表「真正的法國」，原因正是隊中有多名非裔與加勒比海背景球員。這種論述多年來反覆出現在法國社會，也牽動移民、融合、殖民歷史與國家歸屬感等敏感議題。

拉荷義這次的評論，因此不只在西班牙引發批評，也在歐洲範圍內掀起討論。外界認為，在法國隊本屆賽事期間已多次成為種族言論攻擊目標的情況下，拉荷義身為前政府領導人，仍以這種方式評論法國隊，無疑讓相關爭議更加升溫。