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世足賽／挪威驚奇之旅止步8強 哈蘭德感性說：人生改變了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
挪威球星哈蘭德失望球隊落敗無緣四強。 路透
挪威球星哈蘭德失望球隊落敗無緣四強。 路透

2026世足賽

挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）今天被英格蘭限制，延長賽時被教練換下場，國際賽連續進球數告終，挪威1：2落敗後驚奇之旅停在8強，不過哈蘭德仍說：「這是很瘋狂的旅程。」

今天8強賽在高溫中開踢，體感溫度最高到攝氏38度，哈蘭德承認體力隨著比賽時間下降。挪威教練索爾巴肯（Stale Solbakken）說：「把他換下的決定並不難，他已經筋疲力竭，也許我應該提前10分鐘把他換下，下半場他腿也麻了，再加上疲勞，他已經盡力了。」

哈蘭德的進球紀錄告終，今天變成多特蒙德前隊友貝林漢（Jude Bellingham）搶走鋒頭，貝林漢連兩場上演「梅開二度」，助三獅軍團挺進4強。賽前出場就有互動的兩位好友，賽後也互相擁抱，為這段好友對決畫下句點。

暌違28年重返世界盃的挪威，隊史最佳世界盃成績雖停在8強，早就成為挪威英雄的哈蘭德說：「老實說，我想這會改變我的人生。」

25歲的哈蘭德第一次踢世界盃就攻進7球，更率隊淘汰5屆冠軍巴西，他說：「我想我們已經讓挪威揚名世界盃。」

挪威 哈蘭德 世足賽 世足戰報 2026美加墨世足

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