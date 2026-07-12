世足賽／慶祝晉級摔斷手沒關係 英格蘭老將包著石膏仍參與熱身

英格蘭今天在世界盃8強靠著「竹北之光」貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度，以2：1擊敗挪威。而16強因慶祝晉級導致骨折的36歲老將韓德森（Jordan Henderson）也在賽前包上石膏與隊友一起熱身，但會不會上場本人則是賣關子回應「到時候就知道了」。

韓德森作為替補僅在小組賽對陣巴拿馬時短暫上場，但這位老將場下依然存在感滿滿，16強先是因為和裁判爭執，在場邊吞下黃牌，後續更是在進場慶祝晉級時，因手滑不慎在跳過廣告看板後跌倒，最終導致手臂嚴重骨折。

接受英國獨立電視台（ITV）訪問時， 韓德森也談到這個荒謬的傷勢，「謝謝關心，雖然這不是多光鮮體面的時刻，但球隊贏球了，我們做到了。」他在手術後也火速回歸，即便包著石膏仍陪伴隊友訓練，甚至對決挪威前也參與了賽前熱身，展現敬業精神，「我很感謝堪薩斯當地的醫生和外科手術團隊，也很高興能繼續擔任這個團隊的一員。 」

在英格蘭晉級4強後，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）仍決定將韓德森作為精神領袖留在陣中，至於後續是否真的會上場，「如果事情真的發生了，我們就見招拆招吧！ 」韓德森說道。