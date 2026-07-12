世足賽／4強賽程出爐！法國西班牙新中生代巨星對決 衛冕軍阿根廷強碰「三獅軍團」

2026世界盃8強賽事今天落幕，在衛冕軍阿根廷3：1在延長賽擊敗瑞士後，4強隊伍全數出爐，法國與西班牙上演傳統強權對決，阿根廷則對上英格蘭，力求超過60年無人達成的連霸壯舉。

4強第一戰7月15日上午3點登場，由「高盧雄雞」法國對陣「無敵艦隊」西班牙，本場看點就是法國當家神鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）對上亞馬爾（Lamine Yamal），雖然這位西班牙18歲新星目前在世界盃僅進帳一球，但隨時可能突然「覺醒」，法國則是本屆世界盃最被看好奪冠的球隊，「姆總」狀態絕佳出賽6場射進8球，力拼重回冠軍戰奪下上屆未能得到的大力神盃。

4強首戰由法國對上西班牙。 外電合併

第二戰在7月16日上午3點開打，「藍白軍團」阿根廷上屆世界盃奪冠後本屆挑戰逾60年沒有球隊完成的連霸，39歲傳奇梅西（Lionel Messi）能否在生涯世界盃留下傳奇結尾？英格蘭則是由老將32歲凱恩（Harry Kane）和23歲的貝林漢（Jude Bellingham）「老少配」，先後在淘汰賽擊敗民主剛果、墨西哥及「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）帶領的挪威，試圖拿下隊史睽違60年的世界盃冠軍。 梅西8強對上瑞士雖沒有得分進帳，但仍用助攻串聯阿根廷以3：1取勝。 歐新社