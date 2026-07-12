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世足賽／阿根廷延長賽3比1淘汰瑞士闖4強 梅西沒進球神紀錄中斷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅西(10號)今天沒有進球，仍慶祝晉級四強。 法國新聞社
梅西(10號)今天沒有進球，仍慶祝晉級四強。 法國新聞社

2026世足賽

衛冕軍阿根廷今天8強壓軸戰登場，開賽第10分鐘就靠麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）頭錘破網，但瑞士下半場扳平戰局，雙方激戰到延長賽，阿根廷靠阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）第112分鐘遠射破門，補時階段馬丁尼茲（Lautaro Martínez）再補刀，聯手以3：1淘汰瑞士，下戰將和英格蘭爭決賽門票。

梅西今天沒進球，個人單屆進球數停在第8顆，連續進球場次停在第9場，淘汰賽連續進球也停在連6場，沒能再推進紀錄。

根廷靠阿爾瓦雷斯（前）第112分鐘遠射破門，射進致勝球。 歐新社
根廷靠阿爾瓦雷斯（前）第112分鐘遠射破門，射進致勝球。 歐新社

挑戰終結衛冕魔咒的阿根廷，前一場碰埃及在2球落後下起死回生，今天開賽不久就有攻勢，當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）助攻找到球門前的麥克阿列斯特，頭錘破門讓阿根廷取得領先。

開賽第10分鐘就靠麥克阿列斯特頭槌破網。 法新社
開賽第10分鐘就靠麥克阿列斯特頭槌破網。 法新社

前一場踢到「PK大戰」淘汰哥倫比亞的瑞士，上半場的攻勢都被阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲下，第66分鐘遠射也被大馬丁尼茲瓦解，不過第67分鐘恩多耶（Dan Ndoye）突破大馬丁尼茲防守，讓瑞士1：1扳平戰局。

追平比數沒多久，瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）經VAR檢視被判假摔，領到個人第2張黃牌，成為本屆第14張紅牌，落淚被隊友抱出場，不過阿根廷沒能把握瑞士少一人機會，正規賽沒再進球，正規賽兩隊1：1平手，今天兩場8強賽都進行到延長賽。

兩隊延長賽前20分鐘都能突破，直到第112分鐘阿根廷阿爾瓦雷斯在禁區外起腳，球直接飛向球門右上死角，這記本屆第一顆進球讓阿根廷取得2：1領先；傷停補時階段，阿根廷又找到攻擊機會，阿爾瑪達（Thiago Almada）攻擊雖被擋下，馬丁尼茲（Lautaro Martínez）補腳破網，讓阿根廷擴大優勢，最終就以3：1拿下勝利。

馬丁尼茲延長賽再給瑞士致命一擊。 法新社
馬丁尼茲延長賽再給瑞士致命一擊。 法新社

英格蘭前一場8強賽以2：1擊敗挪威，率先拿到4強門票，成為阿根廷下戰對手，這場4強賽將於台灣時間周四凌晨3點登場。

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世足賽四強賽程表。 圖由AI生成

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