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世足賽／延長賽不敵英格蘭 挪威廉航願賭服輸換社群大頭照

中央社／ 奧斯陸11日綜合外電報導
挪威航空賭服輸。
挪威航空賭服輸。

2026世足賽

挪威今天雖在世界盃足球賽8強吞敗，但廉價航空挪威穿梭航空卻因願賭服輸，意外圈粉全球網友。

「維京海盜」挪威與「三獅軍團」英格蘭今天進行8強大戰的前幾天，挪威穿梭航空（Norwegian AirShuttle）在社群平台Instagram（IG）向英國航空（British Airways）下戰帖：如果挪威隊輸了，這間廉航願意把帳號大頭照換成英航的，為期1天；但若英格蘭吞敗，英航就得兌現相同賭注。

這場由挪威穿梭航空社群媒體團隊構思的賭局，很快就從航空公司的IG圈延燒到整個網路。其他航空公司也紛紛加入留言串，並吸引數百萬名網友的關注。

今天在美國佛羅里達州邁阿密（Miami）舉行的8強賽，英格蘭最後在延長賽以2比1擊敗挪威。挪威穿梭航空賽後願賭服輸，把IG帳號大頭照變更成英航Logo。

不僅如此，挪威穿梭航空還發布一張配有英航Logo的白底圖，上方寫下英格蘭足球迷經典口號「它要回家了」（It's coming home），下方則有風度地寫下「英格蘭隊和英國航空，踢得漂亮」（Well played,England & British Airways）。

貼文中，挪威穿梭航空寫道，「儘管我們的世界盃旅程已結束，這場趣味賭局將永留我們心中」，並預祝英格蘭隊和英航在接下來的4強賽一切順利。

挪威穿梭航空願賭服輸的精神，也為這項意外爆紅的小挑戰劃下了圓滿句點。

英格蘭今天晉級後，英航也發了一組多張照片，並留言：「場上是對手，場下永遠是朋友。」英航感謝挪威穿梭航空提出這項挑戰，並恭喜英格蘭闖進4強。

挪威 世界盃 英格蘭 世足彩蛋 2026美加墨世足

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