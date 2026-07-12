世足賽／英格蘭逆轉挪威 FIFA稱貝林漢進球有效

國際足球總會（FIFA）今天表示，沒有證據顯示英格蘭在世界盃8強戰以2比1逆轉擊敗挪威時，追平比分的進球應因球碰到場地上方的攝影機纜線而被判無效。

法新社報導，今天在佛羅里達州邁阿密（Miami）硬石體育場（Hard Rock Stadium），英格蘭明星中場貝林漢（Jude Bellingham）在上半場傷停補時階段攻入追平球，將比數扳成1比1。挪威球員隨即向法國籍主裁判特賓（Clement Turpin）提出抗議。

比賽畫面顯示，挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）開出的球門球，正是英格蘭這波攻勢的起點。球在飛行途中軌跡似乎突然改變，隨後落到英格蘭中場安德森（Elliot Anderson）的腳下。

依據比賽規則，若比賽用球碰觸到場地上方的外部設施，裁判應立即中斷比賽，並以墜球方式重新開始。

不過，FIFA表示，根據比賽用球內建的晶片感測器，沒有任何跡象顯示球曾碰觸攝影機纜線。先前在本屆世界盃克羅埃西亞遭葡萄牙淘汰的賽事中，這項技術也曾被用來判定進球無效。

FIFA透過聲明表示：「在英格蘭第45+2分鐘對挪威進球前，『連網足球』（Connected Ball）內建感測器所記錄的『足球心跳』（heartbeat of the ball）數據在球飛行期間並未出現任何異常峰值，因此沒有證據可證明球曾碰觸上方的攝影機纜線並改變飛行軌跡。」