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世足賽／挪威進球被取消 老哈蘭德酸裁判「幹得好」
美加墨世界盃出現不少爭議判決，今天英格蘭和挪威的8強賽，挪威第2顆進球經VAR檢視後取消，讓挪威當家球星哈蘭德（Erling Haaland）的爸爸老哈蘭德（Alfie Haaland）十分不滿，透過社群發文寫下「貝林漢和裁判幹得好」。
哈蘭德好友、英格蘭中場貝林漢（Jude Bellingham）今天包辦「三獅軍團」2顆進球，率英格蘭從1球落後下逆轉勝，讓本屆締造隊史最佳成績的挪威停在8強，今天沒有進球的哈蘭德世界盃處女秀進球數停在7球，無緣挑戰金靴。
曾是挪威國家隊成員的老哈蘭德，不想抹滅貝林漢的表現，但也不滿第55分鐘挪威開出角球後赫格姆（Torbjorn Heggem）在門前補射得手，卻因哈蘭德先推了安德森（Elliot Anderson），讓主審特平（Clement Turpin）將挪威這顆進球取消。
挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）賽後表示對團隊感到無比自豪，沒心情找落敗藉口，「今天發生很多狀況，或許我們在這屆世界盃上已經看到很多這樣的情況，所以這種事難免發生。我們只想祝英格蘭好運。」
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