世足賽／不滿爭議判決皆有利英格蘭 老哈蘭德開砲：今晚贏的是裁判

挪威在2026美加墨世界盃8強賽的延長賽以1：2不敵英格蘭，黑馬之旅止步8強。不過，這場比賽賽後焦點並不只在英格蘭晉級4強，裁判與VAR判決也成了討論重點。哈蘭德（Erling Haaland）的父親、前挪威國腳老哈蘭德（Alf-Inge Haaland）賽後公開把矛頭指向FIFA裁判團隊，直言：「今天，贏球的是裁判。」

英格蘭此役靠著貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度完成逆轉，幫助「三獅軍團」隊史第4度闖進4強。

比賽最具爭議的場面之一，出現在下半場。挪威一度以為靠著赫格姆（Torbjørn Heggem）破門重新取得領先，當時厄德高（Martin Ødegaard）開出角球，英格蘭禁區內一片混亂，皮球最後來到赫格姆腳下，他把握機會完成進球。不過，VAR隨後介入，認定哈蘭德在厄德高開球前推了安德森（Elliot Anderson），主審特平（Clément Turpin）親自檢視畫面後取消進球，讓挪威球員與球迷都相當錯愕。

這項判決立刻引發兩派看法，因為角球進攻時類似身體碰撞經常出現，未必每次都會被吹判犯規。若這球被判有效，挪威將以2：1領先，英格蘭則必須在剩餘約30分鐘內追平。也因此，外界認為這更像是一個難以明確判定的五五波爭議，而不是毫無疑問的犯規。

另一個爭議則發生在英格蘭上半場扳平進球前。挪威門將尼蘭德（Ørjan Nyland）一次長傳球，畫面顯示皮球似乎碰到上方Spidercam攝影機纜線後，落到安德森前方。英格蘭隨即把握機會推進，安德森將球交給葛登（Anthony Gordon），最後由貝林漢完成扳平進球。依規則若皮球碰到場外干擾物，理應暫停比賽，但裁判並未中止進攻。FIFA方面則表示，感測器未偵測到球碰到纜線，因此沒有停止比賽。

這兩次重大判決最終都對英格蘭有利，也讓挪威陣營認為球隊努力被爭議判決抹去。全場比賽雙方實力接近，並非由大量進攻機會決定勝負，而是幾個細節瞬間改變走向。令人意外的是，這場緊繃的淘汰賽全場只有1張黃牌，卻出現兩次重大VAR判決，以及凱恩（Harry Kane）一顆因越位被取消的進球。

賽後知名記者羅馬諾（Fabrizio Romano）在社群平台發文稱讚貝林漢：「面對挪威梅開二度，6場世界盃攻進6球，總是在英格蘭最需要他的時候挺身而出。嘿，裘德。」而老哈蘭德則是直接回覆：「恭喜貝林漢和裁判。」短短一句話，明確表達對判決的不滿。

他也在另一則詢問「挪威是否遭搶劫，或判決是否公平」的貼文下回應：「喔，是的。」進一步強化外界對挪威不滿裁判尺度的解讀。

老哈蘭德賽後表示：「今天，裁判贏了，這就是我的感覺。我通常不喜歡在賽後談論裁判，但當這麼多關鍵時刻都對同一支球隊不利時，就不可能忽視。」

他指出：「我們看到赫格姆的進球被取消，也看到整場比賽有許多爭議判決，每一次重大判決似乎都站在英格蘭那邊。在這種層級的比賽，這些瞬間會改變比賽。」

儘管如此，老哈蘭德仍強調自己為挪威全隊感到驕傲。他說：「我非常為挪威感到驕傲，因為他們從未停止戰鬥。他們面對本屆最強球隊之一，踢得有勇氣、有紀律，也有信念。他們不是來防守120分鐘的，他們是來競爭的，而且他們確實做到了。」

他也祝賀英格蘭晉級，但仍難掩遺憾：「英格蘭是一支非常好的球隊，我祝賀他們晉級。但我忍不住覺得，今晚足球本身本該是主角，而不是裁判。」

老哈蘭德最後表示，挪威球員已經為國家付出一切，以值得驕傲的方式代表國家出賽，「沒有人能質疑他們的投入。等情緒平復後，我希望人們記得的是他們的表現，而不只是結果。有時候你會輸給更好的球隊，但今晚我離開時的感覺是，影響比賽最大的因素不只是足球本身。這對所有與挪威有關的人來說，才是最令人失望的部分。」