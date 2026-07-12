快訊

世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

巴威颱風肆虐苗栗南庄山區慘 鹿場、鹿山、鹿湖部落交通中斷12人受困

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
貝林漢連兩場淘汰賽的強勢表現，儼然成了英格蘭救世主。 美聯社
貝林漢連兩場淘汰賽的強勢表現，儼然成了英格蘭救世主。 美聯社

2026世足賽

2026美加墨世界盃8強賽，英格蘭靠著靠著明星中場貝林漢（Jude Bellingham）個人獨進兩球，在延長賽以2：1逆轉擊敗挪威，寫下「三獅軍團」隊史第4度闖進世界盃4強大門。

此役面對哈蘭德（Erling Haaland）領軍、本屆一路扮演黑馬的挪威，貝林漢在高壓淘汰賽中交出大師級表現，幾乎一肩扛起英格蘭進攻。繼上一戰面對墨西哥梅開二度後，本場再度成為關鍵先生。

貝林漢先在上半場傷停補時破門，幫助英格蘭扳平戰局，接著又在延長賽第93分鐘門前補射得手，攻進致勝進球，讓英格蘭完成逆轉，也終結挪威本屆世界盃驚奇之旅。

貝林漢本屆世界盃狀態火燙，6場比賽已攻進6球，這項進球數甚至追平他過去代表英格蘭成年國家隊前48場比賽的總進球數。原本以中場組織與攻守轉換見長的他，這次在世界盃舞台展現驚人得分爆發力，也成為英格蘭晉級4強的最大推手。

靠著這場比賽獨進兩球，貝林漢在本屆金靴獎競爭中也追上隊長凱恩（Harry Kane），兩人同以6球並列第4。這也是世界盃史上首次有同一支球隊在單屆賽事中，同時出現2名球員攻進超過5球。貝林漢也寫下英格蘭隊史紀錄，成為首位能在單屆世界盃至少攻進5球的中場球員。

此外，貝林漢更以23歲又12天之齡，成為自1958年17歲的巴西傳奇比利（Pelé）之後，世界盃史上第2年輕能連續2場淘汰賽都至少攻進2球的球員。

貝林漢目前世界盃生涯已經累積7球，也追平比利在23歲以下球員世界盃進球榜紀錄，僅次於法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的12球。

從16強到8強連續挺身而出，貝林漢不只帶領英格蘭跨過挪威這一關，也讓自己正式躋身世界盃歷史級年輕球星行列。隨著英格蘭挺進4強，他能否延續進球氣勢，進一步挑戰金靴獎與隊史冠軍夢，將成為本屆世界盃接下來最受矚目的焦點之一。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

相關新聞

世足賽／貝林漢梅開二度、哈蘭德沒進球 英格蘭2：1退挪威闖4強

英格蘭和挪威今天上演8強焦點對決，挪威「進攻機器」哈蘭德（Erling Haaland）沒有太多觸球機會，英格蘭當家球星貝林漢（Jude Bellingham）則是上演「梅開二度」演出，助隊從1球落後下逆轉勝，以2：1終結挪威驚奇之旅，挺進最終4強。

世足賽／全家總動員！貝克漢激動揮拳慶祝英格蘭晉級4強

去年獲國王查爾斯三世冊封「爵士」的英格蘭足球傳奇貝克漢（David Beckham），今天和妻子維多利亞帶著子女一同見證英格蘭以2：1逆轉挪威，晉級2026美加墨世界盃最終4強，不過鬧翻的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）再度缺席。

世足賽／英格蘭逆轉闖4強 教頭不滿失誤多：我們運氣不錯

英格蘭中場大將貝林漢（Jude Bellingham）今天再度展現球星風範，對上挪威的8強賽他又獨進兩球，助「三獅軍團」從1球落後到2：1逆轉勝，搶下4強門票，個人6顆進球也追平隊有凱恩（Harry Kane），有機會爭奪金靴。

世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

2026美加墨世界盃8強賽，英格蘭靠著靠著明星中場貝林漢（Jude Bellingham）個人獨進兩球，在延長賽以2：1逆轉擊敗挪威，寫下「三獅軍團」隊史第4度闖進世界盃4強大門。

世足賽／連14場正式國際賽進球紀錄中斷 哈蘭德遺憾止步8強

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威當家射手哈蘭德（Erling Haaland）在面對英格蘭一役遭到嚴密看管，全場未能破門，遺憾中止連14場正式的國際賽進球紀錄。最終挪威在延長賽後以1：2不敵英格蘭，無緣挺進4強。

世足賽／阿根廷10歲童紀念日脫稿挺梅西 影片瘋傳教頭也感動

2026年世界盃8強賽阿根廷今天迎戰瑞士，一名10歲男童9日在阿根廷獨立紀念日校園典禮上脫稿高喊「阿根廷代表隊加油！梅西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。