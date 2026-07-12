世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

2026美加墨世界盃8強賽，英格蘭靠著靠著明星中場貝林漢（Jude Bellingham）個人獨進兩球，在延長賽以2：1逆轉擊敗挪威，寫下「三獅軍團」隊史第4度闖進世界盃4強大門。

此役面對哈蘭德（Erling Haaland）領軍、本屆一路扮演黑馬的挪威，貝林漢在高壓淘汰賽中交出大師級表現，幾乎一肩扛起英格蘭進攻。繼上一戰面對墨西哥梅開二度後，本場再度成為關鍵先生。

貝林漢先在上半場傷停補時破門，幫助英格蘭扳平戰局，接著又在延長賽第93分鐘門前補射得手，攻進致勝進球，讓英格蘭完成逆轉，也終結挪威本屆世界盃驚奇之旅。

貝林漢本屆世界盃狀態火燙，6場比賽已攻進6球，這項進球數甚至追平他過去代表英格蘭成年國家隊前48場比賽的總進球數。原本以中場組織與攻守轉換見長的他，這次在世界盃舞台展現驚人得分爆發力，也成為英格蘭晉級4強的最大推手。

靠著這場比賽獨進兩球，貝林漢在本屆金靴獎競爭中也追上隊長凱恩（Harry Kane），兩人同以6球並列第4。這也是世界盃史上首次有同一支球隊在單屆賽事中，同時出現2名球員攻進超過5球。貝林漢也寫下英格蘭隊史紀錄，成為首位能在單屆世界盃至少攻進5球的中場球員。

此外，貝林漢更以23歲又12天之齡，成為自1958年17歲的巴西傳奇比利（Pelé）之後，世界盃史上第2年輕能連續2場淘汰賽都至少攻進2球的球員。

貝林漢目前世界盃生涯已經累積7球，也追平比利在23歲以下球員世界盃進球榜紀錄，僅次於法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的12球。

從16強到8強連續挺身而出，貝林漢不只帶領英格蘭跨過挪威這一關，也讓自己正式躋身世界盃歷史級年輕球星行列。隨著英格蘭挺進4強，他能否延續進球氣勢，進一步挑戰金靴獎與隊史冠軍夢，將成為本屆世界盃接下來最受矚目的焦點之一。