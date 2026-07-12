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世足賽／連14場正式國際賽進球紀錄中斷 哈蘭德遺憾止步8強

聯合新聞網／ 綜合外電報導
昔日搭檔貝林漢(中)在8強賽獨進兩球淘汰挪威，哈蘭德賽後與其擁抱告別本屆世足。 路透社
昔日搭檔貝林漢(中)在8強賽獨進兩球淘汰挪威，哈蘭德賽後與其擁抱告別本屆世足。 路透社

2026世足賽

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威當家射手哈蘭德（Erling Haaland）在面對英格蘭一役遭到嚴密看管，全場未能破門，遺憾中止連14場正式的國際賽進球紀錄。最終挪威在延長賽後以1：2不敵英格蘭，無緣挺進4強。

英格蘭此役展現韌性，在一度落後的情況下完成逆轉，隊史第4度闖進世界盃4強。挪威先在第36分鐘由謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）攻進開局球，但英格蘭靠著貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度扭轉戰局，最終在延長賽後驚險取勝。

哈蘭德此役被英格蘭防線成功限制，全場僅有21次觸球、2次射門，盤帶過人與創造得分機會都是0次。進入延長賽下半場前，挪威選擇將他換下，由拉爾森（Jorgen Strand Larsen）替補登場，也宣告哈蘭德本屆世界盃每場都有進球的紀錄中止。

這場比賽同時終結哈蘭德連續14場國家隊正式比賽都有進球的驚人紀錄。他上一次在非友誼賽性質的國際賽未能破門，已經要追溯到2024年10月13日，當時挪威在歐洲國家聯賽B級賽事對上奧地利。

哈蘭德面對英格蘭一役遭到嚴密看管，全場未能破門。 法新社
哈蘭德面對英格蘭一役遭到嚴密看管，全場未能破門。 法新社

儘管8強賽無緣進球，哈蘭德首次世界盃之旅仍相當亮眼。他在本屆賽事攻進7球，其中包括16強賽面對巴西時梅開二度，率領挪威爆冷擊敗5屆冠軍，也讓挪威首次闖進世界盃8強。哈蘭德目前仍以7球暫居金靴獎排行榜第3名。

自2019年完成國家隊首秀以來，哈蘭德已為挪威出賽55場攻進62球，持續穩居隊史射手王。他也在本屆賽事成為挪威世界盃隊史進球王，雖然球隊最終止步8強，但已寫下國家隊在世界盃舞台上的重要突破。

對挪威而言，這次世界盃仍是值得驕傲的一屆賽事。球隊不僅淘汰巴西，也一路闖進8強，證明自身已具備與世界強權競爭的能力。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

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