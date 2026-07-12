世足賽／英格蘭逆轉闖4強 教頭不滿失誤多：我們運氣不錯

英格蘭中場大將貝林漢（Jude Bellingham）今天再度展現球星風範，對上挪威的8強賽他又獨進兩球，助「三獅軍團」從1球落後到2：1逆轉勝，搶下4強門票，個人6顆進球也追平隊有凱恩（Harry Kane），有機會爭奪金靴。

前一場碰墨西哥的苦戰，貝林漢包辦兩球，今天先勁射破網助隊追平，延長賽再補射攻進超前球，助隊闖進4強已經追平隊史次佳，再兩勝就能終結1966年迄今的60年「冠軍荒」。

儘管晉級，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）仍批評了球隊表現，「結果很棒，我們進入最後4強，很不可思義，但我對球隊的表現並不滿意。」圖赫爾表示，球員投入的程度毋庸置疑，但比賽內容失誤連連、速度不夠快、缺乏穩定性，「我們讓自己陷入困境，今天我們運氣不錯。」

貝林漢對教頭批評倒是不以為意，他說：「比賽很難打，很辛苦，所有球員都拚盡全力了，所以我向所有上場球員表達敬意和感激，大家又一次有出色表現。」

英格蘭下戰將對決衛冕軍阿根廷和瑞士間的勝方，這場4強賽將於台灣時間周四凌晨3點登場。