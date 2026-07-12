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世足賽／阿根廷10歲童紀念日脫稿挺梅西 影片瘋傳教頭也感動

中央社／ 布宜諾斯艾利斯11日專電
epa13103892 Argentina’s national soccer team head coach Lionel Scaloni attends a press conference in Kansas City, Missouri, USA, 10 July 2026. Argentina will face Switzerland on 11 July in a FIFA World Cup 2026 quarter final match. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF 歐洲新聞圖片社
epa13103892 Argentina’s national soccer team head coach Lionel Scaloni attends a press conference in Kansas City, Missouri, USA, 10 July 2026. Argentina will face Switzerland on 11 July in a FIFA World Cup 2026 quarter final match. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF 歐洲新聞圖片社

2026世足賽

2026年世界盃8強賽阿根廷今天迎戰瑞士，一名10歲男童9日在阿根廷獨立紀念日校園典禮上脫稿高喊「阿根廷代表隊加油！梅西加油！」影片在全國社群媒體瘋傳，國家隊總教練斯卡洛尼也公開表示深受感動。

這段影片拍攝於7月9日阿根廷獨立紀念日，一名10歲小學男童在布宜諾斯艾利斯市一所學校的紀念典禮中，飾演歷史人物發表演說，講述1816年阿根廷宣布獨立、擺脫西班牙統治的歷史。就在演說結束前，他突然脫稿高喊：「阿根廷加油！國家隊加油！梅西加油！朝第4座世界盃前進！」

突如其來的呼喊讓全場師生與家長報以熱烈掌聲與歡呼。影片經校方分享至社群平台後迅速傳開，成為阿根廷迎接世界盃8強戰前最受矚目的話題之一。校方也在官方社群媒體寫道：「我們從小就教導孩子熱愛祖國，也熱愛阿根廷國家隊，我們為這位學生感到驕傲。」

影片也傳到正在備戰8強賽的阿根廷國家隊。阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會主動提及這段影片表示，有人將影片傳給他，「那些話是真正發自他的內心，真的令人感動。我們踢足球，不只是為了贏球，也是希望看到這樣的畫面。」

隨著阿根廷力拚晉級4強，阿根廷當地世界盃熱潮持續升溫；數千公里外的美國堪薩斯市，也聚集大批身穿藍白球衣、揮舞國旗的阿根廷球迷，迎接這場攸關4強門票的重要戰役。

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