聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／阿根廷10歲童紀念日脫稿挺梅西 影片瘋傳教頭也感動
2026年世界盃8強賽阿根廷今天迎戰瑞士，一名10歲男童9日在阿根廷獨立紀念日校園典禮上脫稿高喊「阿根廷代表隊加油！梅西加油！」影片在全國社群媒體瘋傳，國家隊總教練斯卡洛尼也公開表示深受感動。
這段影片拍攝於7月9日阿根廷獨立紀念日，一名10歲小學男童在布宜諾斯艾利斯市一所學校的紀念典禮中，飾演歷史人物發表演說，講述1816年阿根廷宣布獨立、擺脫西班牙統治的歷史。就在演說結束前，他突然脫稿高喊：「阿根廷加油！國家隊加油！梅西加油！朝第4座世界盃前進！」
突如其來的呼喊讓全場師生與家長報以熱烈掌聲與歡呼。影片經校方分享至社群平台後迅速傳開，成為阿根廷迎接世界盃8強戰前最受矚目的話題之一。校方也在官方社群媒體寫道：「我們從小就教導孩子熱愛祖國，也熱愛阿根廷國家隊，我們為這位學生感到驕傲。」
影片也傳到正在備戰8強賽的阿根廷國家隊。阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會主動提及這段影片表示，有人將影片傳給他，「那些話是真正發自他的內心，真的令人感動。我們踢足球，不只是為了贏球，也是希望看到這樣的畫面。」
隨著阿根廷力拚晉級4強，阿根廷當地世界盃熱潮持續升溫；數千公里外的美國堪薩斯市，也聚集大批身穿藍白球衣、揮舞國旗的阿根廷球迷，迎接這場攸關4強門票的重要戰役。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。