世足賽／貝林漢梅開二度、哈蘭德沒進球 英格蘭2：1退挪威闖4強

英格蘭和挪威今天上演8強焦點對決，挪威「進攻機器」哈蘭德（Erling Haaland）沒有太多觸球機會，英格蘭當家球星貝林漢（Jude Bellingham）則是上演「梅開二度」演出，助隊從1球落後下逆轉勝，以2：1終結挪威驚奇之旅，挺進最終4強。

上半場英格蘭握有較多控球率，但挪威先把握住機會，前一場對巴西傳出2次助攻的22歲中場謝爾德魯普（Andreas Schjelderup），第36分鐘起腳直接攻門，球擊中門住後反彈進門，讓挪威先馳得點取得1：0領先。

英格蘭補時階段找到突破口，貝林漢在多人包夾中勁射破網，本屆世界盃第5顆進球助隊扳平；進球後的貝林漢還在補時尾聲在禁區前找到隊長凱恩（Harry Kane），讓凱恩巧射破網，但還沒慶祝裁判就舉起越位旗，上半場兩隊1：1戰平。

挪威下半場攻勢再起，第55分鐘角球後赫格姆（Torbjorn Heggem）在門前補射得手，讓挪威再取得2：1領先，不過經VAR檢視，禁區先有球員倒地，進球取消，雙方回到1：1。

接續兩隊都沒在破門，讓比賽進入延長賽。貝林漢延長賽再扮英雄，第93分鐘羅傑斯（Morgan Rogers）遠射被挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）擋下，但貝林漢直接補刀，個人單場第2顆進球讓英格蘭取得2：1領先。

貝林漢前一場碰墨西哥也獨進2球，今天又有「梅開二度」演出，本屆進球數追上隊友凱恩，在金靴獎爭奪上僅落後並列8球的阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）和法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），以及今天對手哈蘭德（Erling Haaland）的7球。

第99分鐘，英格蘭斯賓塞（Djed Spence）禁區內被推倒，讓英格蘭一度有機會獲得罰球，但經VAR檢視取消十二碼罰球。

今天沒有太多觸球機會的哈蘭德延長賽下半場被換下場，貝林漢第111分鐘也完成今天任務；接續雙方都沒再有進球，最終英格蘭就以2：1挺進4強，下戰將碰衛冕軍阿根廷和瑞士隊間的勝家，挪威世界盃隊史最佳成績則是停在8強。