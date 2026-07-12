世足賽／板凳建功 西班牙第88分鐘絕殺比利時 挺進四強

世足賽八強賽昨天上演一場驚心動魄的歐洲內戰。西班牙靠著「板凳殺手」梅里諾在比賽尾聲再度挺身而出，於第八十八分鐘補射破網，幫助球隊以二比一絕殺比利時，順利挺進四強，接下來將與法國爭奪決賽門票，這場失利也代表著比利時「黃金一代」可能就此抱憾謝幕。

此役雙方在上半場就展開激戰，西班牙在第卅分鐘由魯伊斯率先破門，但領先優勢沒維持多久，比利時隨即在十一分鐘後由德凱特萊爾頭錘建功，將比數追成一比一平手。下半場西班牙雖然掌握多數控球權，卻遲遲無法攻破對方防線，直到第八十六分鐘替補上陣的梅里諾，在兩分鐘後逮到比利時替補門將拉門斯撲球脫手的機會，門前補刀破網，個人連兩場比賽完成絕殺。

連兩場當英雄的梅里諾賽後直呼不可思議，他表示自己都無法置信，「我相信運氣，但我覺得這件事並不是運氣使然，關鍵在於上場前做好充分準備，所以我能夠在最後幾分鐘進球也不必感到驚訝，因為我一上場就做好準備。」西班牙總教練德拉富恩特也大讚梅里諾擁有卓越特質，總是能在球隊需要時挺身而出。

相較於西班牙的狂歡，比利時則籠罩在悲傷氣氛中，這場比賽比利時可謂命運多舛，隊長蒂利曼斯賽前受傷，門將庫爾圖瓦也在下半場因傷退場，中場大腦德布勞內也在尾聲傷退。

比利時總教練賈西亞賽後無奈表示，幸運女神並未眷顧他們，不僅接連痛失主力，第六十二分鐘對手在禁區疑似手球也未獲裁判與影像輔助裁判判罰。賈西亞心痛坦言，最令他失望的是無法帶領德布勞內、盧卡庫等可能迎來國家隊生涯終點的老將走得更遠，「我的老將們可能即將退休，他們本來可以再好好表現一次。」