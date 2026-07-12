世足賽／法西4強賽宿命對決 不同球風碰撞

「無敵艦隊」西班牙昨天在世足賽成功搶下暌違十六年的四強門票，接下來他們將迎戰奪冠熱門「高盧雄雞」法國，重演近年來的歐洲強權對決宿命，更被視為今年世足賽的冠軍前哨站。

西班牙與法國隊史已有過高達卅八次的交手紀錄，並由西班牙拿下十八勝七和十三敗的對戰優勢，過去兩年西班牙更堪稱是法國的頭號剋星，曾在二○二四年歐洲國家盃以及二○二五年的歐洲國家聯賽準決賽中，連續兩次將法國淘汰出局。

即將過十九歲生日的西班牙天才邊鋒亞馬爾，談到將再次對上法國時，展現初生之犢不畏虎的氣勢，「如果說法國需要感到害怕，那他們該怕的人就是我們。我們已經連續擊敗他們兩次了，說實話，我認為我們是本屆世足賽最強的兩支球隊，我們毫無畏懼。」

不過，若單看世足賽的歷史交戰紀錄，這僅是雙方在賽史的第二次碰頭。前一次交手須追溯到二○○六年的十六強賽，當時西班牙是以一比三不敵法國遭到淘汰。

儘管有著這段歷史宿怨，主教練德拉富恩特對子弟兵依舊信心十足，他坦言兩隊實力旗鼓相當，必然都會對彼此感到警惕，但西班牙非常清楚自己具備擊敗法國的實力。

「法西大戰」將是一場兩種完全不同足球哲學與風格的碰撞，西班牙預計仍會以傳控球風來掌控比賽節奏，試圖限制對方的進攻機會；然而，法國在本屆賽事展現出更為全面且極具侵略性的進攻火力，尤其是以姆巴佩、登貝萊為首的鋒線，在快速反擊中的能力極具威脅，讓這場四強賽勝負難料。