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世足賽／瑞士睽違72年再闖世界盃八強 蘇黎世掀觀賽熱潮

中央社／ 蘇黎世11日專電
國際足球總會（FIFA）總部設於瑞士蘇黎世，當地的FIFA博物館在世界盃期間參觀人潮明顯增加，不少國際旅客特地前來參觀。中央社
國際足球總會（FIFA）總部設於瑞士蘇黎世，當地的FIFA博物館在世界盃期間參觀人潮明顯增加，不少國際旅客特地前來參觀。中央社

瑞士睽違72年再度闖入世足賽八強，本地時間12日凌晨將迎戰阿根廷。國際足總總部就設於瑞士蘇黎世，當地掀起觀賽熱潮，多處場地開放直播。瑞士球迷期盼爆冷打敗阿根廷；瑞士運動彩券賠率則顯示阿根廷較被看好。

國際足球總會（FIFA）總部設於蘇黎世。中央社記者11日走訪位於市中心的FIFA博物館，現場聚集不少球迷，氣氛相當熱烈。

FIFA博物館向中央社表示，世界盃期間參觀人潮明顯增加，不少國際旅客特地前來參觀，也有許多球迷參加館內舉辦的賽事轉播活動。不過，由於瑞士對阿根廷之戰於本地時間12日凌晨3時開踢，博物館屆時將不開放入場，也未安排公開觀賽活動。

儘管比賽時間在深夜，受訪民眾普遍表示仍會熬夜觀戰。蘇黎世市區共有6處大型公共觀賽場地將於凌晨開放，供球迷共同觀看賽事，預計每處都將湧入上千名球迷，展現FIFA地主國的足球熱情。

瑞士球迷Vincent受訪時表示，阿根廷前幾場比賽雖然都順利取勝，但贏得並不輕鬆；瑞士雖非傳統足球強國，球員整體實力卻不遜於阿根廷。他相信只要穩定發揮並堅持到底，瑞士就有機會獲勝，「可能只會贏一球，但我相信會贏。」

阿根廷球迷Mario則充滿信心地表示，阿根廷是以生命與熱情踢球的國家，雖然本屆國家隊平均年齡偏高，世代交替尚未完成，目前仍相當倚重球星梅西（Lionel Messi），他相信阿根廷最終仍能順利晉級。

瑞士運動彩券最新賠率顯示，阿根廷獲勝賠率為1.70，瑞士為5.20，和局則為3.70。賠率反映莊家普遍看好阿根廷勝出的機率較高；瑞士若能爆冷取勝，投注回報也相對較高。若以投注100瑞郎（約新台幣4000元）計算，90分鐘正規時間內踢成和局，則可獲得370瑞郎獎金。

瑞士國家足球隊總教練雅金（Murat Yakin）自2021年8月接掌至今，瑞士隊的國際表現逐年令人驚艷。他10日對媒體表示，面對阿根廷的關鍵在於控球，並盡量減少梅西拿球機會。

雅金也證實，瑞士最年輕且最具進球能力的球員曼贊比（Johan Manzambi）因膝傷缺陣，將無法趕上這場八強戰。

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