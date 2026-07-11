清水國小足球隊西班牙狂飆5連勝 勇奪科斯塔布蘭卡盃世界亞軍

世足賽正熱！台灣基層足球再度閃耀國際舞台，台中市清水國小足球隊日前遠赴西班牙參加國際青少年足球盛事「2026西班牙科斯塔布蘭卡盃（COSTA BLANCA CUP）」，歷經連續7天、高達34°C烈日考驗，與高達8場的高張力鏖戰後，一路過關斬將殺入最終決賽，最終雖惜敗給地主強隊，但仍帶回沉甸甸的世界亞軍獎盃，寫下隊史在歐洲頂級賽事的最佳紀錄。

台中市體育總會表示，本屆賽事吸引了來自全球24個國家的青年強隊同台較勁，在八人制B12組別中競爭空前激烈；清水國小在小組賽首戰，雖以1比2惜敗巴西強權，但小將們迅速調整狀態，隨後在國際賽場上拉出驚人的「五連勝」狂潮，先後以4比0、1比0戰勝地主隊鎖定晉級。

進入淘汰賽後，清水小將更是勢如破竹，16強賽以2比0戰勝CETEC Academy、8強賽2比1力克VILLAJOYOSA CF、4強賽3比1擊敗地主C.F. BENIDORM；並在關鍵的四強準決賽中，更與同樣來自台灣的基層強權「台中市協和國小」上演精采的台灣內戰，清水小將頂住巨大壓力，最終以3比2順利出線，奪下最後冠軍戰門票。

決賽面對歐洲頂尖青訓強隊 A.D. VILLA DE MADRID，清水小將毫無懼色，全場拼盡全力，雖然最終惜敗屈居亞軍，但精湛的球技與奮戰到底的態度，贏得了現場歐洲教練與外國觀眾的熱烈掌聲。清水國小足球隊總教練張禾諭在賽後感動地表示，這群孩子為了這次出國比賽準備了很久，每天風雨無阻地練習，大家展現出超越年齡的抗壓性與韌性，一路拼到冠軍戰，「我為他們的表現感到無比自豪！」