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世足賽／梅禮諾再發威助西班牙晉世足4強 球迷感動稱MVP

中央社／ 馬德里11日專電
西班牙10日晚間在世界盃足球賽8強對戰比利時，首都馬德里擁有百年歷史的啤酒館難得擠進這麼多客人，熱情的年輕球迷們穿上球衣、披戴國旗為西班牙國家隊加油。中央社
西班牙10日晚間在世界盃足球賽8強對戰比利時，首都馬德里擁有百年歷史的啤酒館難得擠進這麼多客人，熱情的年輕球迷們穿上球衣、披戴國旗為西班牙國家隊加油。中央社

2026世足賽

西班牙世界盃足球賽8強戰靠著秘密武器梅禮諾再度發威，在終場前替補上陣攻進致勝球，助西班牙以2比1淘汰比利時，晉4強，球迷信心大振，認為西班牙會奪冠，並感動稱梅禮諾是MVP。

這場賽事在西班牙當地時間昨天晚上9時開踢，開打前夕，首都馬德里街頭眾多身穿球衣、披戴國旗的球迷皆行色匆匆，紛紛趕著回家、或赴朋友家、或到酒吧齊聚看球。

為替國家隊加油，市中心的哥倫布廣場（Plaza deColón）設立起巨型螢幕，但由於位置有限、滿座為止，許多球迷排不進去，又不想待在室內，索性與三五好友坐在街頭，感受球賽的緊張氣氛，等待贏球時與全城一同慶祝。

擁有百年歷史的聖塔芭芭拉啤酒館（CerveceríaSanta Bárbara）難得擠滿了人，除了餐廳區座無虛席，酒吧區也摩肩接踵，比賽雙方一路戰成1比1平手，球迷的情緒也隨著賽事起伏。

比賽進入尾聲時，西班牙總教練戴拉佛恩特（Luisde la Fuente）再度使出16強淘汰賽對陣葡萄牙時奏效的戰術，在終場前派出秘密武器梅禮諾（MikelMerino）替補上陣，球迷也跟著被鼓舞，緊盯螢幕期待梅禮諾能再度上演奇蹟。

梅禮諾不負眾望，上場不到3分鐘，就在比利時禁區把門將撲救脫手的球補射入網，球迷情緒瞬間沸騰。當終場哨音響起時，不論認識、不認識的球迷都彼此擁抱、歡呼、高唱「我是西班牙人」，甚至有球迷興奮到高舉椅子跳舞，展現西班牙人幽默搞怪的天性。

來自南部馬拉加（Málaga）熱情的一家3口在西班牙贏球後向中央社表示，他們感到非常滿足，並深受西班牙國家隊感動，夫妻異口同聲說「相信西班牙會再度贏得世界盃冠軍」，女兒也興奮高喊「西班牙萬歲」。

當記者問到是否為哪位球員的粉絲時，這名爸爸表示「此時此刻，梅禮諾是我們的大明星」，媽媽則在旁補充說她也喜歡耶馬（Lamine Yamal），而他們的結論是「西班牙國家隊全體球員都很棒，是一支絕佳的球隊」。

來自北部巴斯克地區（País Vasco）的女球迷提到，梅禮諾曾經效力於巴斯克地區聖塞巴斯提安（SanSebastián）的西甲球隊皇家社會（Real Sociedad），而她是巴斯克人，是梅禮諾的大粉絲。她感動說「梅禮諾是她的MVP」，而且她認為「梅禮諾也會在冠軍戰進球」。

比賽結束時已近午夜時分，不少球迷仍然捨不得回家，有人駕車高鳴喇叭、有人遊街揮舞國旗，在夏夜街頭享受勝利的甜美滋味。

坐在街頭長椅的一對球迷告訴中央社，他們對西班牙國家隊感到非常驕傲，尤其經過這場戰役後，全國球迷的信心都受到鼓舞，他們相信西班牙能在接下來的4強戰打敗法國，並且奪下冠軍寶座。

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