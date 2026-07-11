世足賽／挪威進球機器哈蘭德場外搞怪 網路反差萌速圈粉

「維京軍團」挪威隊長哈蘭德一上場氣勢驚人，超過190公分的身高讓其他球員顯得渺小。迄今他在本屆世界盃4場比賽攻進7球，被封為進球機器。球場上的強悍精湛球技，與網路上的溫和隨性形象，成為網友眼中的「反差萌」。

美聯社報導，哈蘭德（Erling Haaland ）已成為社群媒體上的現象級人物，不論是他自己的發文或網友製作的迷因，讓不少新球迷很快就成為鐵粉。

高人一等的外表加上網路上搞怪的形象，助長了這股社群狂熱。粉絲們談論著他飄逸的金髮、配色的髮圈，以及幽默的發文，例如一張利用Snapchat濾鏡，並稱史瑞克（Shrek）和自己是「雙胞胎」 的自拍照。

紐約的棒球內容創作者威爾森（Sarah Wilson）最近才開始關注足球，但過去一個月她已成為不折不扣的足球迷。

31歲的威爾森說：「我愛哈蘭德勝過生命本身。我無法想像一個人怎麼能像個漂亮的挪威公主，同時又是整個足球界最優秀的前鋒之一。」威爾森的這段影音已在網路上瘋傳。

威爾森告訴美聯社：「他真的非常、非常有才華，這是一切的基礎。然後你發現他才25歲，他可能是世界盃最有Z世代特質的運動員，」她指出他在網路照片中使用了Snapchat和搞怪濾鏡。

她表示，不少人會說：「『哇，我喜歡那個傢伙，他太搞笑了。現在他是我的新偶像了。』這正是發生在我身上的事。」

哈蘭德在球場上豐富的表情反應，與他獨特的外表催生了數百個迷因。他順應了這股病毒式傳播，在社群平台Instagram上發布帶點痞氣的自拍照，在YouTube上傳長影音Vlog，並在他的Snapchat公開限時動態中與粉絲互動，經常自嘲。

在一支Instagram影片瀏覽次數逼近1億次，影片中把他的外表比喻成青蔥，以一絲絲的根部代表他的金髮，哈蘭德則是在留言區以一個斜眼看人狗狗的GIF動圖回應。

當Google在他的搜尋結果中加入維京人划船的動畫時，哈蘭德在社群平台X上寫道：「今天要做的一件事…在Google搜尋我的名字，」並附上一個眨眼睛的表情符號。

研究球迷和運動員社群媒體使用議題的亞利桑那州立大學（Arizona State University）教授卡辛（JeffreyKassing）指出，體育是一股「文化力量」，與政治或宗教不相上下。

他說，哈蘭德「跨圈」吸引非足球迷是很自然的事。他年輕時的一首歌開始瘋傳。一場明星臉比賽即將展開。甚至連狗狗都戴上金色假髮。

研究名人與粉絲互動數十年的帝國州大學（EmpireState University）教授史蒂佛（Gayle Stever）指出，粉絲接觸運動員的管道促成了所謂的擬社會互動（parasocial relationship）。哈蘭德的粉絲覺得他們在個人層面上了解他，但他並不認識在Instagram追蹤他的6000多萬粉絲。

史蒂佛說，大多數的擬社會互動都是「積極、健康且正常的」。她說，只有極少數的人會走向極端。

「維京軍團」今天將迎戰「三獅軍團」英格蘭爭奪4強門票，粉絲們也高度關注哈蘭德與英格蘭球員、他的前隊友貝林翰（Jude Bellingham）之間的友誼。

有人幫這兩位足球員「送作堆」，剪輯他們擁抱或一起慶祝的影片，並拿來和爆紅影集「烈愛對決」（Heated Rivalry）相提並論。該影集描述兩名職業冰球選手在冰場外發展出浪漫戀情的故事。