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世足賽／「前鋒銳不可當、後防牢不可破」 法國攻守俱佳被譽「雙頭獸」

中央社／ 巴黎11日專電
姆巴佩(左)搭檔登貝萊，組成法國最可怕的攻堅雙箭頭。 路透社
姆巴佩(左)搭檔登貝萊，組成法國最可怕的攻堅雙箭頭。 路透社

2026世足賽

西班牙昨晚在世界盃足球賽擊敗比利時，晉級4強，將碰上狀態火熱的法國。法國媒體指出須慎防西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）覺醒，但也提到，法國攻守兼備有如一隻「雙頭獸」，絕不好對付。

西班牙以2比1氣走比利時。巴黎人報（Le Parisien）寫道，西班牙18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）在本屆世界盃目前只踢進一球，狀態不算最好，可能與他左大腿傷勢有關，但以這種世界級球員來說，亞馬爾「有能力在數秒或數分鐘內改變比賽方向」，他的實力出類拔萃，法國隊將必須阻止這名天才的覺醒。

西班牙曾在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）準決賽和2025年歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）擊敗法國，但法國總教練德尚（Didier Deschamps）說：「他們和以前不一樣了，我們也是。」

法國9日晚間率先以2比0擊敗「北非雄獅」摩洛哥取得4強門票，攻守俱佳的表現獲得歐洲媒體一片讚譽。

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）的評論是「從頭到尾掌控局勢，相當出色」；義大利「體育報」（Gazzetta dello sport）的標題是「梅西（LionelMessi）式的姆巴佩（Kylian Mbappe）」，並提到「法國宛如來自異世界」。

阿根廷名將梅西與法國球星姆巴佩目前在世界盃都已踢進8球，並列進球榜上第一名。

英國「衛報」（The Guardian）認為「這支法國隊展現頑強韌性，很可能使他們勢如破竹」，就算對手全神貫注、嚴防死守，法國隊的「前鋒之一還是能進球」。

法國在本屆世界盃已踢6場比賽，僅失兩球，近3場淘汰賽都未讓對手得分。

巴黎人報分析，法國隊「前鋒銳不可當，後防牢不可破」，攻守兼備，像是一隻「雙頭獸」；長期來看，德尚的成功一向建立在一個簡單原則上：要贏得重要比賽，關鍵是不給對手任何機會。

報導提到，防守是一項集體努力，法國4名前鋒全心奉獻，放下個人主義，使整支隊伍更強大，他們體能優異，幾乎完全掌控比賽節奏。

法國足球界名宿亨利（Thierry Henry）評論道，法國隊持球時一如既往地優秀，「但最讓我印象深刻的是他們奪回球權的能力，他們即使不持球，這種令對手窒息的能力也極為傑出，德尚和全隊都幹得漂亮」。

此外，今年的法國隊是自2002年以來第一支在同一屆世界盃擁有兩名進球數達5球以上球員的隊伍。姆巴佩目前踢進8球，登貝萊（Ousmane Dembélé）5球。

法國與西班牙將於台灣時間15日凌晨爭奪決賽門票。

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