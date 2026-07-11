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世足賽／證實曾與川普打高爾夫 英格蘭隊長凱恩：總統球技佳

中央社／ 邁阿密10日綜合外電報導
英格蘭隊長凱恩證實曾在佛州與川普打高爾夫，稱這是超現實經驗並讚其球技出色。 法新社
英格蘭隊長凱恩證實曾在佛州與川普打高爾夫，稱這是超現實經驗並讚其球技出色。 法新社

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英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）今天證實，他曾與美國總統川普（Donald Trump）一起打高爾夫，並形容那是一次「超現實」的經驗，同時也稱讚川普球技相當出色。

路透社報導，川普本週稍早告訴媒體，他曾與凱恩一起打過高爾夫，並稱讚這位英格蘭前鋒是一名偉大的足球員，也是一名優秀的高爾夫球員。

凱恩今天證實，大約18個月前曾與川普在佛羅里達州棕櫚灘一起打高爾夫。「三獅軍團」英格蘭明天將在邁阿密迎戰「維京軍團」挪威，爭奪4強門票。

凱恩在邁阿密告訴記者：「老實說，我打得還不錯，當我在棕櫚灘時，他邀請我一起打球。所以，是的，當總統邀請你去某個地方時…」

凱恩還說：「能見到他，並和他一起打高爾夫，確實是一次十分超現實的經驗。說實話，他的球技相當好，」

凱恩繼續說：「我希望當我到了他那個年紀時，也能打得像他一樣好。所以，是的，這是一次很特別的經驗，我很感謝他邀請我過去打球。」

英格蘭在世界盃16強賽以3比2擊敗墨西哥後，川普曾在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）讚揚這位德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前鋒，寫道：「英格蘭的凱恩是一名偉大的球員！！！」

隔天，川普便透露兩人曾一起打過高爾夫。

川普說：「我認為凱恩是一名偉大的球員，我曾與他一起打過高爾夫，我非常喜歡他。他是一個優秀的高爾夫球員。他真的很棒。」

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