世足賽／望子女成「魔人」！秘魯600位新生兒取名哈蘭德

挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）本屆世界盃靠著超強實力和反差魅力「圈粉」無數，社群粉絲人數衝破6000萬大關外，更出現「取名潮」。根據秘魯國家身份與公民身份登記處（RENIEC）統計，近期約600名新生兒被父母取名為「哈蘭德」或「厄爾林．哈蘭德」。

RENIEC發言人托瑞斯（Ivan Torres）表示，這600位新生中有468名「哈蘭德」及91名「厄爾林．哈蘭德」，且都是在世界盃開打幾週後登記，尤其在挪威晉級8強後人數飆升，「哈蘭德不只是挪威人，現在也是祕魯人了。」

有趣的是，祕魯雖然連兩屆沒進會內賽，但對足球的熱愛仍舊瘋狂，父母更時常將孩子以足球明星命名。據統計，祕魯共有3,402位新生兒名為梅西（Lionel Messi）、1185名C羅（Cristiano Ronaldo）、1242名亞馬爾（Lamine Yamal）以及最多33809名的內馬爾（Neymar） 。

該數據一出引起球迷關注，有網友幽默表示，「如果哈蘭德20年後成為秘魯國家隊的總教練，或許他能夠組出一整支都叫『哈蘭德』的先發陣容」。