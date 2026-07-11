世足賽／逆轉埃及是裁判偏袒？ 阿根廷主帥回擊：不希望我們贏的人很多

阿根廷在世界盃16強對上埃及突破0：2絕對劣勢，下半場踢進3球實現大逆轉，但賽後卻出現裁判吹哨偏袒的聲浪，埃及足協也對執法裁判提出申訴。對此阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）受訪時表示對質疑習以為常，並表示「不希望我們贏的人很多」。

阿根廷對上埃及一戰從下半場開始就爭議滿滿，先是埃及前鋒齊科（Mostafa Zico）58分鐘的射門經影像輔助裁判（VAR），被認定先踩馬丁尼茲（Lisandro Martinez）犯規，最終被沒收，後續傷停補時階段埃及更是狂吃黃牌，助理教練薩凡（Saafan El-Sagheer）兩黃變一紅遭驅逐出場。

賽後外界普遍認為裁判偏袒阿根廷，斯卡洛尼則回應：「早在1986年就有人說我們獲得優待，這不是什麼新鮮事。人們會利用輿論為他們獲取優勢，阿根廷在我記憶中一直是能帶動賽事熱度的球隊，但就是因為我們始終是在爭冠行列。」

斯卡洛尼進一步補充，表示影像輔助裁判相比真人更沒有模稜兩可的空間，「馬丁尼茲那球無論輕碰或重踩在影像輔助裁判下都是犯規，根本沒別的解讀方式。也許過去偏袒一方是可能的，但現在難如登天，多半是社群放大了一切。」