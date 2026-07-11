快訊

巴威颱風豪雨釀溪水暴漲！新竹那羅派出所慘淹水 員警急撤安置

颱風夜車窗沒關…宜蘭出現「暖心男」默默貼防護膜 網讚：最美風景

日職／林安可雙安、暌違77天開轟 本季第3轟敲回西武所有分數

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／傳奇到場激勵英格蘭 隊長凱恩：希望明天能讓貝克漢驕傲

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭明天將對上挪威，貝克漢除了出借邁阿密國際訓練基地外，還到場激勵球員。 歐新社
英格蘭明天將對上挪威，貝克漢除了出借邁阿密國際訓練基地外，還到場激勵球員。 歐新社

2026世足賽

英格蘭明天台灣時間凌晨將在世界盃8強對上挪威，目前正處於最終備戰時刻，而作為前隊長及美國職業足球聯賽邁阿密國際老闆的貝克漢（David Beckham），不僅借出邁阿密國際的訓練基地，今天也親自到場激勵球員。

英格蘭現任隊長凱恩（Harry Kane）向英媒《太陽報》透露，貝克漢到訓練基地向隊員們預祝比賽順利外，「每場比賽結束他也都會傳訊息給我，他過去是英格蘭隊長，現在則變成超級鐵粉，很感激他借用場地給我們訓練。 」

英格蘭本屆世界盃淘汰賽先後擊敗民主剛果和墨西哥，其中「三獅軍團」更是在後防新星寬沙（Jarell Quansah）吃紅牌退場的情況下，突破墨西哥在阿茲特克體育場的不敗神話。如今他們將對上由神鋒哈蘭德（Erling Haaland）帶領的挪威，前者挑戰破除60年冠軍荒，後者則是希望睽違28年的世界盃賽場能有好結果，「他（貝克漢）希望明天我們能讓他感到驕傲，」凱恩說道。

2026美加墨世足 英國 貝克漢 世足戰報

相關新聞

世足賽／兩大「神鋒」同場爭金靴 凱恩：希望哈蘭德明天安靜一點

2026年世足賽明天將迎來高潮，英格蘭與挪威將在8強賽於邁阿密狹路相逢，不僅要爭奪4強門票，也是兩大金靴獎熱門人選的正面交鋒，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）目前分別踢進6球與7球，讓這場比賽可能成為角逐金靴獎的關鍵戰役。

煮茶論戰／法放棄逼搶 提高轉化效率

世足賽八強上演焦點大戰，摩洛哥再度與法國狹路相逢，儘管摩洛哥連續兩屆闖進八強、甚至四強，寫下非洲球隊歷史，但此役終場仍以○比二不敵法國，無緣更進一步。摩洛哥除了主力陣容殘缺，更在心理層面陷入了宛如台灣足球當年面對日本的「恐日」心態，成為難以跨越的坎。

世足賽／證實曾與川普打高爾夫 英格蘭隊長凱恩：總統球技佳

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）今天證實，他曾與美國總統川普（Donald Trump）一起打高爾夫，並形容那是一...

世足賽／望子女成「魔人」！秘魯600位新生兒取名哈蘭德

挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）本屆世界盃靠著超強實力和反差魅力「圈粉」無數，社群粉絲人數衝破6000萬大關外，更出現「取名潮」。根據秘魯國家身份與公民身份登記處（RENIEC）統計，近期約600名新生兒被父母取名為「哈蘭德」或「厄爾林．哈蘭德」。

世足賽／西班牙4強戰對陣法國 主帥：堪稱決賽前的決賽

西班牙今天在世界盃8強戰以2比1淘汰比利時晉級4強，總教練戴拉佛恩特賽後表示，接下來與法國的準決賽堪稱「決賽前的決賽」，...

世足賽／阿根廷挑戰64年來首度連霸 瑞士瞄準4強新紀錄

衛冕軍阿根廷明天將在世界盃足球賽8強與瑞士交手，已經連續11場世界盃比賽不敗的「藍白軍團」阿根廷，正朝1962年巴西後首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。