世足賽／傳奇到場激勵英格蘭 隊長凱恩：希望明天能讓貝克漢驕傲

英格蘭明天台灣時間凌晨將在世界盃8強對上挪威，目前正處於最終備戰時刻，而作為前隊長及美國職業足球聯賽邁阿密國際老闆的貝克漢（David Beckham），不僅借出邁阿密國際的訓練基地，今天也親自到場激勵球員。

英格蘭現任隊長凱恩（Harry Kane）向英媒《太陽報》透露，貝克漢到訓練基地向隊員們預祝比賽順利外，「每場比賽結束他也都會傳訊息給我，他過去是英格蘭隊長，現在則變成超級鐵粉，很感激他借用場地給我們訓練。 」

英格蘭本屆世界盃淘汰賽先後擊敗民主剛果和墨西哥，其中「三獅軍團」更是在後防新星寬沙（Jarell Quansah）吃紅牌退場的情況下，突破墨西哥在阿茲特克體育場的不敗神話。如今他們將對上由神鋒哈蘭德（Erling Haaland）帶領的挪威，前者挑戰破除60年冠軍荒，後者則是希望睽違28年的世界盃賽場能有好結果，「他（貝克漢）希望明天我們能讓他感到驕傲，」凱恩說道。