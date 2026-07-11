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世足／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

聯合新聞網／ 綜合報導
比利時門將庫爾圖瓦對外界嘲諷「黃金一代」得不了冠軍進行反擊，並強調比利時「僅是1200萬人口數的小國。」 路透
比利時門將庫爾圖瓦對外界嘲諷「黃金一代」得不了冠軍進行反擊，並強調比利時「僅是1200萬人口數的小國。」 路透

比利時今天在世界盃8強以1：2不敵西班牙，連續在2022年世界盃小組賽、2024年歐洲國家盃16強賽遭淘汰，始終無法超越2018世界盃季軍的偉業，再更前進一步。不過門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）對外界嘲諷球隊得不了冠軍進行反擊，並強調比利時「僅是1200萬人口數的小國。」

比利時在「黃金一代」的帶領下成為賽場常勝軍，但始終沒能在世界盃及歐洲國家盃拿下一冠。隨著本屆世界盃之旅遭到淘汰，庫爾圖瓦 、德布勞內（Kevin De Bruyne）、盧卡庫（Romelu Lukaku）、和維特塞爾（Axel Witsel）等核心也年事已高，難以再帶隊爭冠。

對於外界嘲諷「黃金一代」戰力有限，庫爾圖瓦回應道：「很多人批評黃金一代沒贏下任何冠軍，但比利時只是不到1200萬人的小國，不像英格蘭、西班牙或法國，我們已經展現了驚人成就。 」

除了反擊外界對「黃金一代」的低估，庫爾圖瓦也對新血表示肯定，他點出比利時擁有完整青訓系統外，陣中也有許多充滿天賦的球員接班，如同國際足總（FIFA）官網指出，包括德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）、多庫（Jeremy Doku）、拉斯金（Nicolas Raskin）、德庫伊珀（Maxim DeCuyper）及泰亞特（Arthur Theate）等。

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