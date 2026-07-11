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世足賽／西班牙亞馬爾和「超美女友」頻放閃！兩人愛情故事很平凡

聯合新聞網／ 綜合報導
亞馬爾女友賈西亞。截圖自賈西亞IG
亞馬爾女友賈西亞。截圖自賈西亞IG

2026世足賽

西班牙18歲足球新星亞馬爾（Lamine Yamal）是本屆世足賽觀戰焦點，他的女友賈西亞（Inés García）近日頻繁現身球場，因美麗臉蛋受到球迷熱議，賈西亞也談到兩人相識的過程。

亞馬爾年少成名，2024年歐國盃對上法國踢進世界波後，奠定足壇超級巨星地位。亞馬爾的感情世界也受到外界關注，上一任女友妮柯爾（Nicki Nicole）是阿根廷知名饒舌歌手，IG有2000多萬粉絲，曾入圍葛萊美獎，但兩人2025年11月宣告分手。

亞馬爾的現任女友是西班牙時尚與美妝網紅賈西亞，兩人在2026年春天被拍到一起到希臘旅行，5月一起出席巴塞隆納足球俱樂部的球季慶祝晚宴，正式確認關係。世足賽期間，賈西亞多次在場邊支持亞馬爾，幾乎每場比賽後都會發文，亞馬爾也都會在留言區回文放閃。

賈西亞透露，兩人的愛情故事很簡單，「我也很想告訴你們一個超瘋狂的故事，像是我在機場看到他，或是剛好撞到他，我的文件掉了一地，他幫我撿起來。不是，我們是在社群媒體認識的。大家開始看到我們在一起，是我們去希臘的時候，但我認識亞馬爾比那個時間點更早，比大家以為的還要多好幾個月。我們給彼此時間，真正見面前，也聊了很長一段時間。」

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