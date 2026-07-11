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世足賽／英格蘭拚終結60年國際大賽冠軍荒 挪威哈蘭德領軍再突破

中央社／ 綜合外電報導
英格蘭隊長凱恩(左)與中場核心貝林漢。 法新社
英格蘭隊長凱恩(左)與中場核心貝林漢。 法新社

2026世足賽

世界盃足球賽8強明天將在邁阿密上演「三獅軍團」英格蘭與「維京海盜」挪威的雙強對決，英格蘭將續朝60年來的第二冠邁進，挪威則希望藉由「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland）的強攻帶頭，進一步改寫在世足的最佳戰績。

英格蘭自小組賽以2勝1和出線後，先是在32強賽扭轉一度長達75分鐘處於落後的劣勢，以2比1後來居上擒伏剛果民主共和國；接著在16強戰於墨西哥市（Mexico City）克服高海拔和墨西哥地主球迷的熱情支持，以3比2獲勝挺進8強。

睽違28年再度參加世足的挪威，小組賽前兩戰皆捷後，最後一場讓部分主力球員輪休，以1比4不敵法國。32強賽先以2比1力克象牙海岸，追平隊史最佳紀錄，下一輪再由「進球機器」哈蘭德包辦兩球，也以2比1的比數淘汰5屆冠軍巴西，首次挺進世界盃8強。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與中場核心貝林漢（Jude Bellingham）至今表現最為亮眼，兩人合力扛起進攻火力，包攬全隊11球中的10球，包括在16強以3比2擊敗墨西哥的3顆進球。

出生於英格蘭、目前效力英超曼城（ManchesterCity）的哈蘭德表示：「我認為明顯有幾支熱門球隊，英格蘭就是其中之一，所有壓力都在英格蘭球員身上。」

三獅軍團已連3屆世足闖進8強，但上次世足奪冠已是1966年在自家主場舉辦時的往事，目前正力拚終結60年來的國際大賽冠軍荒。不過他們在世界盃淘汰賽對歐洲隊的紀錄令人擔憂，最近6場世界盃淘汰賽面對歐洲對手，竟然吞5敗，包括2022年8強不敵法國。

雖然遲遲與重大賽事榮耀無緣，然而這一批英格蘭球員正處於巔峰狀態，曾接連闖進兩屆歐洲國家盃（European Championship）決賽，也在過去兩屆世界盃分別躋身4強與8強。

哈蘭德。 路透通訊社
哈蘭德。 路透通訊社

儘管一般看好英格蘭將擊敗挪威，但防守端目前出現隱憂，尤其昆薩（Jarell Quansah）對墨西哥之戰領紅牌遭禁賽兩場，讓問題更加嚴重。主力右後衛詹姆斯（Reece James）因腿筋受傷，對挪威能否歸隊仍未確定。

挪威擊敗巴西，首度打進大型賽會8強，這場勝利被譽為該國足球史上最重要的里程碑之一。不過，要晉級4強還得再擊敗一支強隊，而從歷史紀錄來看，這條路並不容易。過去挪威於世界盃6度對上歐洲對手，未嘗任何勝利，戰績是2和4負。

挪威的勝負繫於進球機器哈蘭德。哈蘭德在本屆賽事已累計攻入7球，目前在金靴獎排行榜位居第三，僅次於都是8球的法國姆巴佩（Kylian Mbappé）及阿根廷梅西（Lionel Messi），英格蘭的防線勢必將持續受到考驗。

哈蘭德 英格蘭 挪威 世足戰報 2026美加墨世足

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