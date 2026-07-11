世足賽／因股四頭肌受傷退場 比利時門將計畫退出國家隊一年

比利時今天在8強賽不敵奪冠熱門西班牙，以1：2結束世界盃征程。股四頭肌受傷退場的門將以庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）賽後說明傷勢問題外，也含淚宣布未來一年計畫退出國家隊。

比利時遭遇傷病潮，中場防守屏障奧納納（Amadou Onana）上戰遭遇十字韌帶斷裂，隊長蒂利曼斯（Youri Tielemans）今天賽前又因熱身時受傷退出先發，由范內肯（Hans Vanaken） 接替上陣。

戰前就連損兩名大將，但「歐洲紅魔」還是展現韌性，在上半場靠著德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）一記頭槌以1：1戰平。不料下半場71分鐘時以庫爾圖瓦一次解圍後起身緩慢，隨後走向場邊接受治療。雖然後續有回歸意圖卻仍被換下場，最終淚灑綠茵場並由替補門將拉門斯（Senne Lammens）接手。

最終比利時仍不敵西班牙，以1：2遭到擊敗。賽後以庫爾圖瓦分享受傷當下狀況，說道：「我開了一次球門球後，就感覺股四頭肌出現了強烈疼痛，但我也告訴教練團，只要不踢長距離的球，留在球門前防守其實沒有問題。不過總教練最終還是決定將我換下，我也覺得沒問題，因為球隊高於一切。 」而拉門斯88分鐘因掉球失誤，最後被西班牙攻進關鍵一分飽受爭議，以庫爾圖瓦賽後上前擁抱並表示不責怪，並提到這樣的經驗會使他變得更強大。

本戰是以庫爾圖瓦第21場世界盃出賽，是世界盃門將出場次數第2高，僅次德國40歲老將諾伊爾（Manuel Neuer），在賽後這位擁有豐富經驗的「歐洲紅魔」門神也宣布，未來一年希望可以暫停出戰國家隊。