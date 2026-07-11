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世足賽／不懼高盧雄雞 亞馬爾放話：法國該怕的是西班牙

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞馬爾在西班牙擊敗比利時晉級4強後強勢喊話，認為法國才該畏懼西班牙。 美聯社
亞馬爾在西班牙擊敗比利時晉級4強後強勢喊話，認為法國才該畏懼西班牙。 美聯社

2026世足賽

2026年世足賽四強賽將上演「歐洲雙雄」西班牙法國上演頂尖對決，西國天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）在今天8強賽助隊擊敗比利時後公開喊話，直言無敵艦隊接連在國際大賽擊敗法國，對手更應該感到畏懼，「如果法國有必須害怕的人，那就是我們！」

西班牙今天在8強賽靠著梅里諾（Mikel Merino）第88分鐘的絕殺進球，以2：1驚險淘汰「紅魔」比利時，挺進隊史自2010年奪冠以來的首場世足賽4強；法國則是以2：0擊敗非洲黑馬摩洛哥晉級。

談到將在4強迎戰勁敵，即將在下周迎來19歲生日的亞馬爾信心十足表示，「我們已經兩次把他們淘汰出局。老實說，我認為我們是本屆世足賽實力最強的兩支球隊，雖然準決賽戰況難料，但我們絕對毫無畏懼。」

亞馬爾也坦言，由於淘汰賽階段對手多採取保守的「鐵桶陣」消極迎戰，導致西班牙的進攻在畫面上顯得不夠流暢，但球隊總能找到贏球的方法，挺進決賽的目標從未改變。

西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）則謹慎表示，法國實力極強，這場準決賽勢必是一場高強度且極具消耗的硬仗，球隊必須拿出「最完美的版本」應戰，但他深信子弟兵有能力再次擊敗高盧雄雞。

世足賽 西班牙 法國 世足戰報 2026美加墨世足

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