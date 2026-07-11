世足賽／連兩戰絕殺致勝 梅禮諾：沒想到下一場就辦到

西班牙球星梅禮諾（Mikel Merino）今天在世界盃8強賽第88分鐘勁射破門，率隊以2比1擊敗比利時晉級。他賽後說，能在連兩場淘汰賽尾聲為西班牙攻進致勝球，讓他覺得「太不真實了」。

法新社報導，梅禮諾說：「就算是在我最瘋狂的夢想中，我也想像不到這種事，再次在比賽最後關頭進球。」

梅禮諾6日才在對陣葡萄牙的比賽中，於傷停補時階段攻入致勝球，助西班牙以1比0勝出。他說：「我以為還要隔很長一段時間，才會再次達成那種壯舉…沒想到我在下一場比賽就辦到了！」

今天比賽進入尾聲，雙方戰成1比1平手時，西班牙球員庫巴西（Pau Cubarsi）從禁區外低射。比利時替補上場的門將拉門斯（Senne Lammens）本來應該把球穩穩抱住，結果球卻彈向僅上場2分鐘的梅禮諾。這位效力英超兵工廠（Arsenal）的球員在第一時間補射，將球踢入球門。

梅禮諾認為，這不單單只是巧合，他將自己戲劇性的絕殺建功歸功於「帶著拚勁全力以赴」，以及相信「無論球隊何處有需要，自己都能挺身貢獻」。他說：「我做的正是這些。」

梅禮諾說，他的球隊在本屆世足晉級4強對陣法國的過程，不如西班牙兩年前在歐洲國家盃（European Championship）奪冠時亮眼。他坦言：「今天的比賽很艱難。」

西班牙擊敗比利時勝出，接下來面臨一場硬戰，對上的是本屆世界盃奪冠熱門法國，不過西班牙曾在歐國盃以2比1擊敗對方。他說：「這將是一場正面對決。4強賽總是這樣。我們將帶著求勝若渴的心迎戰法國。這是一場菁英等級的較量，是最高層級的比賽。我們兩隊都處於最佳狀態。我們將竭盡全力應戰。」