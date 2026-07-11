聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／比利時替補門將失誤 庫特華賽後發聲力挺隊友
比利時替補門將拉門斯今天在世界盃8強賽尾聲發生令人扼腕的失誤，讓西班牙以2比1抱走勝利，賽後主力門將庫爾圖瓦公開聲援拉門斯。
法新社報導，效力皇家馬德里的庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在比賽第71分鐘因肌肉不適而退場，24歲的替補門將拉門斯（Senne Lammens）接替上陣。然而，拉門斯替補登場卻發生致命失誤。他未能擋下庫巴西（Pau Cubarsí）的一記遠射，隨後梅禮諾（Mikel Merino）看準機會補射破門，在第88分鐘為西班牙攻進致勝一球。
34歲的庫爾圖瓦向記者透露，他其實希望繼續留在場上，但最終仍被換下，賽後也向拉門斯送上安慰。
庫爾圖瓦到隊友時說：「我給了他一個大大的擁抱。他是一位非常優秀的門將，經歷過這件事只會讓你變得更強大。這種時候再多說什麼或給建議都多餘了。他心理素質很強，很有韌性，我相信他會沒事的。他接下來會利用假期好好休息，然後回到曼徹斯特重整旗鼓，迎來一個很棒的新賽季。」
庫爾圖瓦也透露，下半場開踢後不久，他在一次解圍後感到右腿疼痛，雖然希望能繼續比賽，但比利時總教練賈西亞（Rudi Garcia）仍決定將他換下。
比利時後衛梅切萊（Brandon Mechele）也對拉門斯表達了支持。他說：「這對他來說是個學習的機會。那球其實非常不好處理，我看球剛好在他面前彈跳了一下。那時候我們後衛如果能更積極地跟進補位，也許就能幫上他的忙。所以他需要從中汲取教訓，而我們作為一個團隊，必須成為彼此的後盾並互相扶持。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。