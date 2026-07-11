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世足賽／比利時替補門將失誤 庫特華賽後發聲力挺隊友

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）。 美聯社
庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）。 美聯社

2026世足賽

比利時替補門將拉門斯今天在世界盃8強賽尾聲發生令人扼腕的失誤，讓西班牙以2比1抱走勝利，賽後主力門將庫爾圖瓦公開聲援拉門斯。

法新社報導，效力皇家馬德里的庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在比賽第71分鐘因肌肉不適而退場，24歲的替補門將拉門斯（Senne Lammens）接替上陣。然而，拉門斯替補登場卻發生致命失誤。他未能擋下庫巴西（Pau Cubarsí）的一記遠射，隨後梅禮諾（Mikel Merino）看準機會補射破門，在第88分鐘為西班牙攻進致勝一球。

34歲的庫爾圖瓦向記者透露，他其實希望繼續留在場上，但最終仍被換下，賽後也向拉門斯送上安慰。

庫爾圖瓦到隊友時說：「我給了他一個大大的擁抱。他是一位非常優秀的門將，經歷過這件事只會讓你變得更強大。這種時候再多說什麼或給建議都多餘了。他心理素質很強，很有韌性，我相信他會沒事的。他接下來會利用假期好好休息，然後回到曼徹斯特重整旗鼓，迎來一個很棒的新賽季。」

庫爾圖瓦也透露，下半場開踢後不久，他在一次解圍後感到右腿疼痛，雖然希望能繼續比賽，但比利時總教練賈西亞（Rudi Garcia）仍決定將他換下。

比利時後衛梅切萊（Brandon Mechele）也對拉門斯表達了支持。他說：「這對他來說是個學習的機會。那球其實非常不好處理，我看球剛好在他面前彈跳了一下。那時候我們後衛如果能更積極地跟進補位，也許就能幫上他的忙。所以他需要從中汲取教訓，而我們作為一個團隊，必須成為彼此的後盾並互相扶持。」

比利時 西班牙 世足戰報 2026美加墨世足

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