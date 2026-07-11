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世足賽／美機器人模仿維京划船 網：哈蘭德更有動力進球

中央社／ 記者張欣瑜舊金山10日專電
機器人學維京划船。截圖自影片畫面
機器人學維京划船。截圖自影片畫面

2026世足賽

世界盃熱潮持續延燒，機器人公司波士頓動力（Boston Dynamics）今天在社群平台上秀出人形機器人模仿維京划船動作，引發熱議。有網友留言說，挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）看到後應該會更有動力進球。

2026世界盃足球賽場上，一些機器人公司也趁機大秀技術。總部位於美國麻州的波士頓動力，日前在巴西對挪威16強賽中，讓新一代人形機器人Atlas首度走進世界盃比賽現場，模仿多位球星慶祝進球動作，並將足球交給裁判。

波士頓動力今天則在社群平台上，以「世界盃熱潮持續延燒」為題，秀出人形機器人在公司總部模仿近期爆紅的維京划船應援動作短片，引起網友熱烈討論。網友在X平台上留言寫下：「看完影片後，我很確定哈蘭德會更有動力進球。」另有網友敲碗機器人在龍舟賽登場，或是出現在皮拉提斯課上，直呼很酷。

短片在專業社群平台領英（LinkedIn）上獲得一片好評。有眼尖的網友發現，影片中工作人員拿來打拍子、帶領機器人做出划船動作的是一支冰球桿，非常具麻州文化。

挪威將於台北時間12日迎戰英格蘭，爭奪4強門票。

路透社今天報導指出，維京划船應援熱潮席捲這屆世界盃，支持者認為它點燃熱情。波士頓動力研發的機器狗，這次也首度在賽事中投入安全巡邏與即時監控作業。另外，多家公司的無人駕駛計程車也在各個主辦城市提供載客服務；從球場內的機器人，到場館外的無人駕駛計程車，各項技術也為這屆世界盃增添濃厚科技感。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

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