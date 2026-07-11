快訊

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲湊足2000萬 颱風夜交保快步閃

分科延期／13、14日停班課大考中心才補助交通、住宿費 教團憂學生恐領不到

巴威颱風來勢洶洶！北捷淡水線、文湖線等高架路段暫停營運

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／主辦國全出局8強票價斷崖式腰斬 決賽最貴包廂仍飆破百萬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世足賽決賽將在新澤西州大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉行。美聯社
世足賽決賽將在新澤西州大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉行。美聯社

2026世足賽

2026年美加墨世足賽進入白熱化的8強階段，在主辦國美國、墨西哥、加拿大相繼出局後，這不僅讓當地球迷心碎，也直接衝擊了二手市場的門票行情，根據票務網站數據顯示，原先因東道主晉級預期而飆漲的8強賽事門票，在三國出局後迎來一波斷崖式下跌。

以8強西班牙對決比利時的「強強對話」為例，原本在美國遭到淘汰前，最低票價一度被炒到3261美元，如今已腰斬至1381美元；而在邁阿密舉行的英格蘭對決挪威，最低票價也從3866美元大幅回落至2049美元。不少先前因高昂票價望而卻步的在地球迷，紛紛趁這波「退燒」進場撿便宜，一圓現場觀賞世足賽的夢想。

然而，相較於8強賽門票的降溫，即將於美國時間19日在紐澤西大都會體育場登場的冠軍決賽，依然是高不可攀的奢華戰場。國際足總（FIFA）官方售票網站日前突然釋出近1200張位置偏遠的第二類別決賽門票，即便位於上層看台，單張售價仍高達7380美元（約台幣24萬元）。

若想坐進下層看台的黃金席位，官方定價更是從1萬9995美元起跳，最貴的奢華包廂甚至喊到3萬4500美元（約台幣110.8萬）。儘管FIFA未對這批突襲釋出的門票多作說明，但在二手轉售平台上，決賽門票早已被炒到近萬美元。這場四年一度的足壇盛宴，在美國土地上正呈現「八強降溫、決賽天價」的兩樣情。

世足賽 邁阿密 西班牙 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／美國與葡萄牙遭淘汰 世足八強賽門票跌價

世足賽／法國8強戰摩洛哥重演上屆4強 「高盧雄雞」迎最大考驗

世界盃／16強集結 歐洲奪7席 德荷澳爆冷出局

煮茶論戰／傳統強隊搶8強門票 藏黑馬變數

相關新聞

世足賽／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉4強

2026世足賽8強賽第二戰今天登場，由「鬥牛士軍團」西班牙出戰「歐洲紅魔」比利時，兩隊在上半場各進一球的情況下，下半場比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）的傷退卻成為本場比賽關鍵，第88分鐘西班牙由替補上陣的梅里諾（Mikel Merino）攻破比利時球門，以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。

世足賽／姆巴佩本屆第8球追平梅西 率法國殺進四強賽

近兩屆世足賽都在淘汰賽碰頭，「高盧雄雞」法國昨天再度展現強大主宰力，以二比○中斷了「北非鐵騎」摩洛哥近期的卅四不敗紀錄，連續三屆挺進四強。賽後焦點全集中在法國當家球星姆巴佩身上，他不僅在下半場推射破網，以單屆第八顆進球追平阿根廷球王梅西，更寫下連續兩屆世足賽皆參與超過十顆進球的歷史新紀錄。

煮茶論戰／法放棄逼搶 提高轉化效率

世足賽八強上演焦點大戰，摩洛哥再度與法國狹路相逢，儘管摩洛哥連續兩屆闖進八強、甚至四強，寫下非洲球隊歷史，但此役終場仍以○比二不敵法國，無緣更進一步。摩洛哥除了主力陣容殘缺，更在心理層面陷入了宛如台灣足球當年面對日本的「恐日」心態，成為難以跨越的坎。

世足賽／主辦國全出局8強票價斷崖式腰斬 決賽最貴包廂仍飆破百萬

2026年美加墨世足賽進入白熱化的8強階段，在主辦國美國、墨西哥、加拿大相繼出局後，這不僅讓當地球迷心碎，也直接衝擊了二手市場的門票行情，根據票務網站數據顯示，原先因東道主晉級預期而飆漲的8強賽事門票，在三國出局後迎來一波斷崖式下跌。

世足賽／挪威續打心理戰直言壓力全在英格蘭 調整訓練迎戰高溫

2026世足賽8強淘汰賽北歐黑馬挪威將遭遇傳統勁旅英格蘭，這場對決除了是兩國榮譽之戰，外界更將焦點鎖定在挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）與英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）的頂尖前鋒對決。不過，挪威主教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）在賽前記者會上直言，這場比賽絕非僅是兩名球星的個人對壘，更強調「壓力全在英格蘭那邊。」

世足賽／英後場大將寬沙遭追加禁賽 想上場英得先挺進決賽

世足賽八強賽「三獅軍團」英格蘭與「北歐黑馬」挪威的對決未演先轟動，然而在生死戰前夕，英格蘭後防新星寬沙因前一場紅牌遭國際足球總會追判禁賽兩場，引發英格蘭陣營強烈反彈，也讓這場關鍵戰役蒙陰影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。