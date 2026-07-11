世足賽／挪威續打心理戰直言壓力全在英格蘭 調整訓練迎戰高溫

2026世足賽8強淘汰賽北歐黑馬挪威將遭遇傳統勁旅英格蘭，這場對決除了是兩國榮譽之戰，外界更將焦點鎖定在挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）與英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）的頂尖前鋒對決。不過，挪威主教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）在賽前記者會上直言，這場比賽絕非僅是兩名球星的個人對壘，更強調「壓力全在英格蘭那邊。」

挪威本屆驚奇不斷，在淘汰賽接連擊敗象牙海岸與奪冠大熱門巴西，這不僅是他們自1998年以來首度踏上世足賽決賽圈，更是隊史首度殺進八強。相較之下，由圖赫爾（Thomas Tuchel）執掌兵符的「三獅軍團」英格蘭，雖然在阿茲特克球場以3：2驚險逆轉墨西哥，但陣中主力賴斯（Declan Rice）、格伊（Marc Guéhi）與詹姆斯（Reece James）目前都飽受傷病困擾，能否出賽仍是未知數。

英國隊凱恩。美聯社

儘管英格蘭陣容殘缺，索爾巴肯仍認為對手才是承受巨大壓力的一方，「英格蘭背負著全國的期待，壓力肯定比我們大。但當哨音響起，球員想的只有場上的11對11。過去這三周挪威舉國沸騰，我們只想把專注度放在自己的表現上。」

除了兩隊首席射手，已踢進7球的哈蘭德與攻入6球的凱恩將正面交鋒外，邁阿密開賽時預期高達34度的酷暑，體感溫度更將突破40度，也將成為勝負關鍵。索爾巴肯透露，球隊已刻意降低訓練強度以調節體能，並強調「控球權」將是決定生死的內線戰爭，「在這種極端高溫下，全場追著球跑會令人虛脫，誰能掌控節奏保持新鮮度，誰就能大步邁向四強。」