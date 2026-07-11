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世足賽／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西班牙梅里諾（左二）攻破比利時球門。 美聯社
西班牙梅里諾（左二）攻破比利時球門。 美聯社

2026世足賽

2026世足賽8強賽第二戰今天登場，由「鬥牛士軍團」西班牙出戰「歐洲紅魔」比利時，兩隊在上半場各進一球的情況下，下半場比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）的傷退卻成為本場比賽關鍵，第88分鐘西班牙由替補上陣的梅里諾（Mikel Merino）攻破比利時球門，以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。

第30分鐘西班牙率先發起攻勢，亞馬爾在右路接球後傳中，奧爾莫（Dani Olmo）接球後隨即起腳射門，儘管勁射遭到比利時門將庫爾圖瓦撲救，但魯伊斯（Fabian Ruiz）隨即跟進補上一腳進球，為西班牙先馳得球。

不過紅魔的反擊也來得相當快，第41分鐘比利時同樣在右路發起攻勢，卡斯塔涅（Timothy Castagne）傳中後，德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）在門前成功卡位並頭錘破網，幫助比利時扳平戰局，同時也是西班牙在本屆賽事失掉的第一球，上半場踢完雙方也維持1：1平手。

兩隊易邊再戰，西班牙也展開猛攻，但多次射門都遭到比利時門將庫爾圖瓦撲救化解失分危機，但他也因為大腿不適在比賽第71分鐘被換下場，改由拉門斯（Senne Lammens）頂替上陣，沒想到也成為本場比賽最關鍵的調度。

眼看比賽就將進入到延長賽，第88分鐘西班牙庫巴西（Pau Cubarsi）射門雖然被比利時門將拉門斯撲下，但他並未將球抓牢或是撲出禁區外，而是漏在球門前，讓替補上陣僅115秒的梅里諾（Mikel Merino）跟進上前補上一腳破門，打破平手僵局，最終西班牙也靠著這顆進球以2：1驚險勝出，挺進到4強賽，並將對上強敵法國。

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