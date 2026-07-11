世足賽／英後場大將寬沙遭追加禁賽 想上場英得先挺進決賽

世足賽八強賽「三獅軍團」英格蘭與「北歐黑馬」挪威的對決未演先轟動，然而在生死戰前夕，英格蘭後防新星寬沙因前一場紅牌遭國際足球總會追判禁賽兩場，引發英格蘭陣營強烈反彈，也讓這場關鍵戰役蒙陰影。

英格蘭在先前與墨西哥的十六強激烈交鋒中，以三比二驚險勝出，但小將寬沙因一次高位鏟球吞下紅牌出場。令人意外的是，國際足總認定該犯規違反行為準則，決定多加罰禁賽一場，意味著他若想再披掛上陣，英格蘭必須一路挺進到決賽。

對此，英格蘭主力前鋒薩卡直言這項判決令人無比沮喪，英格蘭主帥圖赫爾也對ＦＩＦＡ判決的雙重標準感到相當不滿，先前美國前鋒巴洛根的禁賽，因美國總統川普「關切」獲暫緩執行，兩相比較顯得格外諷刺。

相較於英格蘭陣營的低氣壓，挪威神鋒哈蘭德則顯得老神在在，本屆賽事已狂轟七球的哈蘭德，受訪時巧妙將壓力全部推給對手。他笑稱挪威奪冠機率依舊微乎其微，英格蘭才是奪冠大熱門，媒體應該把壓力放在英格蘭球員身上。

除了球員禁賽與心理戰，這場比賽雙方還必須面臨當地的極端天氣考驗。預報指屆時除體感溫度可能逼近攝氏四十三度外，賽事也可能伴隨強烈雷雨、雷擊甚至是沙塵的侵襲，高溫、高濕度的環境對兩隊調度與體能將是一大考驗。這場比賽在台灣時間明天凌晨五點進行。