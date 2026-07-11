世足賽／姆巴佩本屆第8球追平梅西 率法國殺進四強賽

近兩屆世足賽都在淘汰賽碰頭，「高盧雄雞」法國昨天再度展現強大主宰力，以二比○中斷了「北非鐵騎」摩洛哥近期的卅四不敗紀錄，連續三屆挺進四強。賽後焦點全集中在法國當家球星姆巴佩身上，他不僅在下半場推射破網，以單屆第八顆進球追平阿根廷球王梅西，更寫下連續兩屆世足賽皆參與超過十顆進球的歷史新紀錄。

儘管法國順利晉級，但上半場卻出現小插曲，法國獲得十二碼罰球機會，隊長姆巴佩操刀卻遭摩洛哥門將布努神勇擋下。對此，法國主帥德尚賽後公開質疑裁判的判決節奏，認為影像輔助裁判反覆檢視嚴重影響姆巴佩節奏。

儘管十二碼罰球失手，但姆巴佩在第六十分鐘先是踢進個人本屆第八顆進球，六分鐘後又助攻給隊友登貝萊射門，並在隨後因為腳踝輕微扭傷被換下場，引發法國球迷一陣虛驚。不過姆巴佩賽後笑著表示自己「完全沒問題」，並強調在最後十五分鐘，隊友馬泰塔比他更適合在場上衝鋒陷陣。提及即將在準決賽迎戰西班牙與比利時之間的勝者，姆巴佩信心滿滿：「我們已準備好面對一切。」

這場對決對於十八歲的摩洛哥天才中場布阿迪而言更具特殊意義，這位出生於法國、曾任法國廿一歲以下國家隊隊長的小將，在五月毅然選擇轉籍代表父母的家鄉摩洛哥出征。雖然沒能挺進四強，布阿迪賽後堅定表示這是「內心的選擇」絕不後悔。

四年前世足賽，法國在準決賽也以二比○擊敗摩洛哥，但摩洛哥創下首支晉級四強的非洲球隊。