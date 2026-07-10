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世足賽／英格蘭、挪威8強戰還沒踢 兩國航空先下戰帖：輸了Logo換一天

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈蘭德(右)決戰凱恩。圖截自X
哈蘭德(右)決戰凱恩。圖截自X

2026世足賽

世界盃賽事進入最後階段，各支勁旅爭奪冠軍的壓力持續升高，就連場外的「友誼賭注」也跟著愈玩愈大。

挪威廉航挪威航空（Norwegian Air Shuttle）與英國航空（British Airways）近日就在社群平台Instagram展開一場趣味對決，雙方約定，若各自支持的國家隊獲勝，落敗的一方就必須將Instagram官方帳號的大頭貼Logo更換成對方的Logo一天。

在7月11日挪威對決英格蘭的世界盃8強賽前夕，挪威航空於7月8日率先向英國航空下戰帖，並在Instagram發文寫道：「準備好拿你們的Logo來冒險了嗎？」

挪威航空接著表示：「如果挪威贏了，你們星期日就要把Instagram的Logo換成我們的Logo一天；如果英格蘭贏了，我們也會照做。成交嗎？」

面對挑戰，英國航空毫不示弱，在留言中回嗆：「別下你贏不了的賭注。」

挪威航空隨即幽默反擊：「這是不是代表你們害怕了？」

英國航空則巧妙回應：「害怕？Nor-way（把Norway拆成『Nor-way』，雙關語意為『沒門』），朋友。」展現濃厚的英式幽默。

為了展現信心，英國航空之後也陸續發布貼文調侃挪威航空，並高喊「It's coming home（足球要回家了）」，這句口號早已成為英格蘭球迷期待球隊奪下重大國際賽冠軍的代表性口號。

直到7月10日，挪威航空宣布雙方賭約正式成立，因為英國航空已在Instagram留言正式接受挑戰。

英國航空寫道：「挑戰接受！只是別太意外，我們會在巡航高度一路飛向勝利。」

本屆世界盃由曼城前鋒、當家球星哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威，時隔28年重返世界盃舞台便成功闖進8強，寫下隊史新頁。

根據國際足總（FIFA）最新世界排名，英格蘭高居第4名，挪威則排名第19名。

世足彩蛋 2026美加墨世足 挪威 英格蘭

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