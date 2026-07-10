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世足／滿足哈蘭德每日6千卡熱量攝取 挪威空運300公斤鮭魚海鮮助攻奪冠夢

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈蘭德食量驚人。圖截自X
哈蘭德食量驚人。圖截自X

2026世足賽

當挪威國家隊在世界盃賽場上全力衝刺時，場外同樣有一支默默奮戰的團隊，肩負著球員最佳狀態的重要任務。從自挪威空運高品質海鮮到美國、每天供應4餐、親手研磨咖啡豆，甚至自備鬆餅機與家鄉食材，只為讓包括哈蘭德（

Erling Haaland

）在內的所有球員，在長達數十天的集訓與比賽期間，依舊能吃到最熟悉、最適合身體需求的料理。

目前挪威隊代表團共有61人需要供餐，隨著挪威足協主席及官員陸續加入，人數已接近70人。球隊提前晉級32強後，若一路挺進7月19日決賽，整趟旅程將長達54天，3位主廚必須完成216餐的供應。

不過，他們並不需要臨時採購大量食材，因為早在出發前便做好萬全準備。主廚艾斯佩蘭（Aron Espeland）透露，球隊從挪威空運約300公斤鮭魚、北極紅點鮭、比目魚與鱒魚，另外還帶來100公斤雅斯堡起司（Jarlsberg），以及80公斤挪威傳統棕色起司，只為確保球員能持續吃到最熟悉的家鄉味。

艾斯佩蘭表示，挪威身為全球第二大海鮮出口國，海鮮產業約占全國經濟10%，因此物流運輸並非難事。他說，球隊花了大量時間尋找美國當地最優質的新鮮食材，再搭配從挪威運來的海鮮，希望每一道料理都能達到最高品質，因為球員都習慣乾淨、天然的飲食方式。

綽號「魔人普烏」哈蘭德可說是全隊出了名的「美食愛好者」。主廚透露，哈蘭德真的非常熱愛美食，也因為比賽消耗極大，需要大量能量補充。「他需要足夠能量，才能扛著防守球員不斷奔跑。」

哈蘭德過去曾在自己的YouTube頻道分享飲食習慣，包括每天攝取約6000大卡熱量、自己烤牛排、購買戰斧牛排、肋眼、牛肝、牛心等各式肉品，甚至還會飲用生蜂蜜及生乳。

運動量消耗巨大的哈蘭德，每日攝取熱量高達6千卡。圖截自影片
運動量消耗巨大的哈蘭德，每日攝取熱量高達6千卡。圖截自影片

球隊每天所有餐點都與醫療及體能團隊密切合作設計，每一份餐點都包含高品質蛋白質、碳水化合物、Omega-3脂肪酸、維生素D、鈣、鐵、鎂，以及大量蔬果，希望幫助球員修復肌肉、補充能量並促進恢復。

艾斯佩蘭表示，真正重要的不是單一營養素，而是完整且均衡的一餐，同時還必須依照訓練及比賽時間安排不同菜單，比賽前以補充能量為主，比賽後則著重恢復。艾斯佩蘭也提到，高溫環境下補水尤其重要，因此廚房會在料理中適度增加鹽分，希望球員能主動攝取更多水分。

儘管平時飲食相當嚴格，挪威隊仍會每週安排一次「速食日」，提供塔可餅、披薩及手工漢堡，讓球員適度放鬆。艾斯佩蘭笑說：「如果每天都吃同樣健康料理，大家終究會膩，就像住全包式度假村一樣，前幾天很開心，之後還是會想換點口味。」

為了讓球員有回家的感覺，主廚們還特地攜帶鬆餅機、挪威棕色起司、覆盆子與草莓果醬、番茄醬、魚子醬抹醬（Mills Polar Kaviar）、挪威版巧克力醬Nugatti，以及自製棕醬和焗魚等家鄉料理。

其中最受歡迎的早餐，是耗時1小時慢火熬煮的燕麥粥，再搭配香蕉、莓果、蜂蜜、肉桂、堅果等配料，不僅充滿家的味道，也能提供長時間穩定的能量。另一項不可或缺的則是咖啡。3位主廚不但自備咖啡豆，每天親自研磨，還攜帶4台咖啡機。

比賽日當天，球員通常會在開賽前5小時開始第一輪用餐，最後一批則約在賽前3小時，多半是替補球員。

經過長達1個月以上的旅程，挪威陣中3位主廚最大的挑戰，就是持續變化菜色、不讓球員吃膩。他們也希望，若有一天真的把所有料理靈感都用盡，那代表挪威已一路踢進最後的決賽，在世界盃停留的時間，比任何人原本預期都還要更久。

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