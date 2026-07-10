世足賽／哈蘭德也受不了！挪威住宿飯店飽受噪音攻擊 火速2.5小時搬離

挪威國家隊在備戰世界盃8強對決英格蘭之際，卻先遭遇一場場外風波。由於入住的飯店受到鄰近工地施工與繁忙道路噪音影響，球員僅住了一晚便集體向球隊管理層反映問題，最終在國際足總（FIFA）同意下，全隊於2個半小時內完成搬遷，改入住距離比賽場地更近的邁阿密海濱飯店，希望以最佳狀態迎接隊史最重要的一戰。

根據《The Independent》報導，挪威代表團原本入住位於佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的達爾瑪飯店（The Dalmar Hotel），但球員入住後紛紛抱怨，飯店緊鄰大型施工工地與繁忙公路，不斷傳來施工及車流噪音，嚴重影響休息品質。此外，距離最近海灘約有2.5英里（約4公里），途中還必須經過多處施工區域，也不利球員放鬆恢復。

包括當家球星哈蘭德（Erling Haaland）在內，多名球員入住一晚後便集體向球隊管理層提出抗議，要求立即更換住宿地點。挪威代表團隨後正式向國際足總（FIFA）提出申訴，獲得批准後，全隊迅速完成搬遷，轉往靠近邁阿密花園（Miami Gardens）硬石體育場（Hard Rock Stadium）附近的一間海濱飯店，實際地點則未對外公開。

挪威隊後勤主管達利（Truls Daehli）表示：「搬飯店確實很折騰，但我們對新飯店非常滿意，現在所有人都很開心。有些人可能擔心這件事會影響球員狀態，但其實最希望搬家的就是球員自己。」

達利透露，球隊支援團隊展現極高效率，整個搬遷作業僅花了2個半小時便完成，甚至忙到連早餐都還沒來得及吃。他表示：「更換飯店絕不是理想狀況，但我們希望盡快採取行動，營造良好的團隊氛圍才是最重要的事情。」

他也指出，挪威已經在美國停留6週，接下來還將在邁阿密待上一週，而即將迎來的是挪威足球史上最重要的一場比賽，因此不願讓任何外在因素影響球隊備戰。「我們至今都成功避免長時間集訓可能產生的疲乏與壓力，現在更不希望冒任何風險。FIFA也理解我們的處境，同意讓我們更換飯店。」

除了噪音問題外，總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）透露，原本入住的飯店缺乏足夠大的會議空間，無法讓全隊召開戰術會議，也是促使球隊決定搬遷的重要原因之一。

索爾巴肯表示：「FIFA非常願意協助我們。並不是只有單一問題，而是許多小問題累積在一起。不是說那間飯店不能住，而是我們是一支球隊，需要所有人待在一起，像一個整體運作。」

挪威隊長厄德高（Martin Ødegaard）也認為，更換住宿是合理決定。他表示：「有些地方確實可以更好，所以我們做了一些調整。這只是希望把所有細節做到最好，為這場重大比賽做好最充分的準備。」

根據英國《The Sun》報導，國際足總（FIFA）同意負擔挪威代表團新飯店約50間客房以及維安費用，但球員要求升級住宿所產生的額外支出，仍須由挪威足球協會自行負擔。