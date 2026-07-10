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世足賽／英格蘭後衛禁賽2場對阿根廷有利 網砲轟FIFA：史上最腐敗

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達世界盃時期的FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）、梅西。 路透
卡達世界盃時期的FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）、梅西。 路透

2026世足賽

英格蘭晉級世界盃足球賽8強，卻傳出壞消息，陣中主力後衛寬沙（Jarell Quansah）的禁賽追加至2場，就算英格蘭晉級4強也無法出賽。由於英格蘭4強戰假想敵是阿根廷，球迷又紛紛質疑國際足總（FIFA）偏袒阿根廷。

英格蘭8強戰將與挪威交手，日前英國政界人士公開向FIFA喊話，希望們能比照美國巴洛根（Folarin Balogun）暫緩禁賽處分，結果FIFA不但沒暫緩禁賽，還追加處分變成2場。

如果英格蘭8強戰擊敗挪威，阿根廷也如預期戰勝瑞士，兩隊將在4強交鋒，而寬沙只能繼續作壁上觀。本屆FIFA偏袒阿根廷聲浪不斷，因此消息曝光後，網友紛紛留言砲轟FIFA和主席因凡蒂諾（Gianni Infantino），「史上最腐敗的世界盃」、「任何威脅到梅西和阿根廷的事，都給它重擊」、「提醒大家，梅西的鏟球沒任何吹罰」、「FIFA就是想把梅西留下來」、「查爾斯國王必須打那通電話」。

英國《BBC》資深記者強森（Dale Johnson）昨天撰文討論本屆FIFA偏袒阿根廷的爭議，包含梅西（Lionel Messi）小組賽的犯規動作沒領到紅牌、籤表有利阿根廷、埃及阿根廷之戰的吹判、法國摩洛哥之戰裁判都是阿根廷人、阿根廷的點球數量明顯偏多。

世足戰報 2026美加墨世足 阿根廷 英格蘭 梅西 挪威 瑞士

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