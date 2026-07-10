世足賽／不敵法國無緣再闖四強 摩洛哥教頭放眼2030地主強勢回歸

摩洛哥今天在世界盃足球賽8強賽0比2不敵法國，總教練瓦赫比（Mohamed Ouahbi）承諾他的子弟兵將會東山再起，持續提升實力，在2030年世足以地主身分強勢回歸。

法新社報導，「亞特拉斯雄獅」摩洛哥原本期盼至少追平2022年卡達世足闖進4強的隊史紀錄，但他們的希望再度遭到法國粉粹，姆巴佩（Kylian Mbappe）和登貝萊（Ousmane Dembele）在下半場進球取勝。摩洛哥4年前在世足4強賽也是0比2敗給「高盧雄雞」。

瓦赫比坦言：「法國真的是一支很強的隊伍。我們面對的是前兩屆連續踢進世足冠軍戰的國家，而且現在他們人才濟濟。我們知道自己有能力競爭，我們接下來要做的是加倍努力，爭取下一次能有更好的表現。」

瓦赫比今年3月接替雷格拉吉（Walid Regragui）執掌兵符。雷格拉吉年初曾率隊在主場闖進非洲國家盃（ANC）決賽。當時摩洛哥是奪冠大熱門，卻在混亂的決賽中歷經延長賽後以0比1敗給塞內加爾。

塞內加爾球員賽中一度因為不滿摩洛哥獲判12碼罰球而離場以示抗議。非洲足球協會之後祭出懲處，褫奪塞內加爾的冠軍頭銜，從而宣布摩洛哥是冠軍。不過塞內加爾上訴體育仲裁法庭（CAS），此案仍在審理中。

下一屆非洲國家盃將於明年由肯亞、烏干達與坦尚尼亞共同舉辦，這將是摩洛哥的下一個目標，會外賽將於今年9月開踢。

瓦赫比強調非洲國家盃是當前首要目標，之後才會將重心轉向2030年摩洛哥、西班牙及葡萄牙共同主辦的世界盃。

這位比利時出生的教頭說：「在那之前我們還有非洲國家盃。如果我們想要有好表現就必須繼續努力爭取晉級並奪冠，」

他說：「我們擁有一支才華橫溢的年輕隊伍，我們希望持續變強。這次的賽事經驗將有助於我們進步。我們必須在9月重整旗鼓，繼續前進。」